Michele Scarponi omkom etter kollisjon med varebil på treningstur

Tidligere Giro d'Italia-vinner, Michele Scarponi, bekreftes omkommet etter en ulykke på en treningstur lørdag morgen. Det bekrefter Scarponis sykkellag, Astana, på sine nettsider.

Den italienske sykkelveteranen skal ha vært på en treningstur i nærheten av sitt hjem i Filottrano. Scarponi ble truffet av en varebil.

37-åringen har vært en del av det profesjonelle sykkelmiljøet i en årrekke og noterte karrierens største triumf da han vant Giro d'Italia i 2011, riktignok som følge av at den opprinnelige vinneren Alberto Contador ble diskvalifisert.

Så sent som fredag endte Scarponi på fjerdeplass sammenlagt i rittet Tour of Alps. Scarponi vant den første etappen av rittet.

Etter fjerdeplassen resite han hjem til sin familie, før han dro ut på en treningstur lørdag morgen.

Scarponi etterlater seg kone og to barn.

This is a tragedy too big to be written. Here is the official press release of the Astana Pro Team https://t.co/TDNc6MkkD1 Ciao Michele.