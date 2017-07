Mollema aleine til mål i Tour de France

Nederlandsk triumf på fartsfylt fjelletappe.

Bauke Mollema kom først til mål på den 15. Tour de France-etappen søndag.

Mollema (Trek-Segafredo) slet seg løs fra utbrytergruppa som gjorde opp om seieren på siste fjell. Han holdt unna i det lettere terrenget og seiret med 19 sekunders margin.

30-åringen vant dermed en etappe i Tour de France for første gang i karrieren. Mollema deltar i treukersrittet for sjuende gang, og har vært med på å prege sammenlagtkampen i touren tidligere. I 2013 endte han på sjetteplass i sammendraget, mens han ble nummer sju for to år siden.

Søndag hadde nederlenderen hadde drøye ti sekunders forsprang til fire konkurrenter med 2,5 kilometer til mål. Derfra bare økte han luka på veien inn til streken i Le Puy-en-Valey.

Chris Froome sto imot flere angrep fra sine argeste rivaler på etappens stigninger. Team Sky-stjernen fortsetter dermed i den gule trøya etter mandagens hviledag.

Søndagens etappe gikk over knappe 190 kilometer og fire kategoriserte stigninger gjennom fjellkjeden Massif Central.

På forhånd var etappen likevel regnet som en av de beste vinnersjansene for ryttere i en utbrytergruppe. Og som antatt, var angrepslysten stor allerede fra første tråkk i pedalene.

Hele 28 syklister kom seg løs fra hovedfeltet og skaffet seg en solid luke til hovedfeltet med sammenlagtfavorittene. Avstanden var oppe i over sju minutter på et tidspunkt, noe som viste seg å bli for tøft å hente for et halvinteressert hovedfelt.

Solo-forsøk



Tyske Tony Martin (Katusha) støtet seg løs fra utbryterne med 65 kilometer til mål. Tempospesialisten Martin fikk ligge i front på egen hånd i noen mil, men forsøket viste seg å bli resultatløst.

Mollemas angrep slo derimot knockout på blant andre tre ryttere fra BMC. Det amerikanske storlaget satt ikke igjen med noe etter målpassering, til tross for å ha ligget bra an store deler av dagen.

De tre norske Tour de France-deltakerne, Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff og Vegard Stake Laengen, var ikke blant dem som kom løs i første gruppe.

Dermed ble det en roligere dag som handlet om å komme seg til mål for den norske trioen. Alle fullførte med gruppettoen over 26 minutter etter etappevinneren.