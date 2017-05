Mot nervepirrende tempoavslutning i Giro d'Italia

ANNONSE

Det går mot en utrolig jevn og nervepirrende avslutning av den 100. utgaven av Giro d'Italia.

Flere av favorittene er innenfor ett minutt av colombianske Nairo Quintana i den rosa ledertrøya før jubileumsrittet avsluttes med en tempoetappe søndag.

Franske Thibaut Pinot vant lørdagens etappe etter å ha spurtslått andre klatrespesialister som Ilnur Zakarin og Vincenzo Nibali på de siste meterne.

Sammenlagtleder Nairo Quintana trillet inn like bak på en femteplass. Colombianeren økte ledelsen i sammendraget med 15 sekunder til den temposterke rivalen Tom Dumoulin, men tapte samtidig noen små sekunder til Nibali. Sistnevnte er ny andremann sammenlagt.

Kappet forspranget



Den nest siste etappen var på 190 kilometer og gikk fra Pordenone til Asiago. Etappen inneholdt to stigninger av første kategori. Pinot var raskest i spurten blant fem utbrytere, blant dem sammenlagtleder Quintana.

Pinot fikk med seireren ti bonussekunder. Det tok ham opp på tredjeplass i Giro d'Italia-sammendraget. Russeren Zakarin på andreplass fikk seks bonussekunder, mens italienske Nibali ble nummer tre og fikk fire bonussekunder.

- Det var en flott seier ettersom jeg slo de beste rytterne i årets ritt etter en hard etappe. Jeg satser på en plass på pallen etter den avsluttende etappen, sa Pinot etter seieren.

Nibali ligger nærmest Quintana i sammendraget og er 39 sekunder bak, mens Pinot er ytterligere fire sekunder bak på tredjeplass.

Tempo avgjør



Nederlandske Tom Dumoulin hadde ledertrøya inntil Quintana erobret den fredag. Han tapte 15 sekunder til og ligger 53 sekunder bak.

Giroen avgjøres med en 29,3 kilometer lang tempoetappe til Milano søndag. Etappen har start inne på Formel 1-banen i Monza.

Dumoulin er regnet som den beste av rytterne på tempo, men det er sent i rittet, og Sunweb-rytteren har slitt med mageproblemer på tidligere etapper.

Dumoulin må slå Quintana med omtrent to sekunder per kilometer. Det har han klart tidligere, men det har også vært jevnere mellom de to i tilsvarende tempoetapper.

- Endelig er klatringen over. Jeg må takke min landsmann Bauke Mollema for hjelpen. Jeg ser fram til den avsluttende tempoetappen. Det er ikke så stor avstand som tidligere, men jeg må nok kjempe om hvert eneste sekund, sa Dumoulin, som har blant andre norske Sindre Skjøstad Lunke som hjelper på laget.

