Nederlandsk hjelperytter slo til med overraskende VM-gull

Nederlands hjelperytter Chantal Blaak tok sjansen med litt under ti kilometer igjen og tok en uventet seier på kvinnenes fellesstart i sykkel-VM i Bergen.

Gullet er 27-åringens desidert største triumf i karrieren. I tidligere VM har ikke Blaak vært i nærheten av noe som helst, men lørdag kunne hun juble hele veien på oppløpet. Hun slo australske Katrin Garfoot med 28 sekunder. Bronsen gikk til fjorårsmester Amalie Dideriksen fra Danmark.

Norske Susanne Andersen imponerte med en sterk sjuendeplass. Hun var ikke langt unna å kjempe om en medalje.

På sisterunden ble hovedfeltet sprengt i jakten på tetrioen Blaak, Hannah Barnes (Australia) og Audrey Cordon (Frankrike). Luken ble tettet av en mindre gruppe ryttere, men like etter tok Blaak sjansen og kjørte solo.

Den taktikken fungerte perfekt. Blaak, som tidligere på dagen hadde vært involvert i en stygg velt, holdt mesterlig unna og endte opp med en klar seier.

Mange bruddforsøk

Det var lav odds på nederlandsk VM-gull, men få – om noen – hadde spådd seier til en av lagets hjelperyttere. Det var Nederlands første VM-gull på en fellesstart siden Marianne Voss vant i 2013.

I løpet av rittet var det flere bruddforsøk, men lenge klarte ingen å holde en luke på hovedfeltet over tid. Sara Penton stakk av gårde på vei mot Bryggen for første gang. På det meste hadde svensken en ledelse på opp mot et minutt.

Feltet var samlet igjen da tre av åtte runder var unnagjort. Susann Andersen prøvde seg på egen hånd 77 kilometer fra mål. Det var populært blant de mange frammøtte i solskinnet. Stavanger-jenta hadde en luke på ti sekunder da hun var inne på Festplassen etter fire runder.

Etter hvert ble Andersen kjørt inn av feltet. Der holdt hun seg fint plassert sammen med Vita Heine og Stine Borgli. Tidligere i rittet var Heine i en velt, men hun kom seg raskt tilbake på sykkelen igjen.

En rekke velt

Det tok ikke lang tid før fellesstarten fikk sin første velt. Flere ryttere gikk i bakken i den første tunnelen etter bare et par minutter. Borgli var blant de involverte, og hun ble stående igjen med sykkelproblemer. Like etter hadde også Ingrid Moe sitt å stri med og fikk mekanisk hjelp fra den norske følgebilen.

Moe skulle senere slite med å henge med hovedfeltet. Til slutt ble hun liggende så langt bak at hun ble tatt ut av rittet.

Katrine Aalerud og Emilie Moberg syklet også for Norge på den 153 kilometer lange fellesstarten.

