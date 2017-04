ANNONSE

Porte gikk til den siste etappen som klar favoritt etter at han fulgte briten Simon Yates til mål på den tøffe fjelletappen lørdag. Yates startet siste dag i ledertrøya, men klarte ikke å matche BMC-kapteinens kvalitet som temporytter søndag.

– For å være ærlig er jeg sjokkert over at jeg vant. Jeg trodde ikke at jeg skulle ta så mye tid. Jeg må takke lagkameratene for alt arbeidet de la ned denne uken, sa Porte.

32-åringen er andre australske vinner av Tour de Romandie. Cadel Evans vant sammenlagt i 2006 og 2011.

Yates hadde 19 sekunder til gode på Porte før avslutningsetappen, men tapte 40 sekunder på de 17,8 kilometerne og endte 21 bak.

Primoz Roglic fra Slovenia vant avslutningsetappen seks sekunder foran Porte, og den prestasjonen løftet ham til tredjeplass sammenlagt.

Fabio Felline, som hadde ledertrøya helt til lørdag etter sin seier på prologen tirsdag, endte på fjerdeplass.

Tour de France-mester Chris Froome kom til rittet med seiersambisjoner, men viste at formen er et stykke unna. Han tapte tid i fjellene lørdag og ble nummer ni på tempoetappen. Sammenlagt ble han nummer 33.

Odd Christian Eiking var eneste norske deltaker. Han ble nummer 64 på den avsluttende etappen. Det ga 90.-plass sammenlagt.

