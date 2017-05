Pöstlberger lurte sprinterne på 1. etappe i Giro d'Italia

ANNONSE

Bora-rytteren skulle trekke opp spurten for Sam Bennett, men det var ingen som fulgte ham da han satte fart med 600 meter igjen av den 206 kilometer lange etappen på Sardinia.

En krapp sving i sluttfasen av etappen hadde skapt kaos i feltet, og det ga Grand Tour-debutanten sjansen til å sikre seg sjokkseieren og den rosa ledertrøya.

- Den største seieren i min karriere, jublet Pöstlberger, og ingen vil krangle med ham om det. Fra før var en etappeseier i Østerrike rundt hans fremste meritt.

"Prøv selv!"

Bora-laget har alle trøyene etter første etappe. Pöstlberger leder også poengkonkurransen og ungdomskonkurransen, mens Cesare Benedetti leder klatrekonkurransen.

Caleb Ewan fra Australia tok annenplassen fredag, mens den tyske spurtkanonen André Greipel ble nummer tre.

- Vi skulle sette opp Sam, men så mistet de andre hjulet mitt, og jeg hørte via radiosambandet lagledelsen rope "prøv selv, Posty!", og jeg ga alt jeg hadde. Det kommer nok til å ta noen uker før dette går opp for meg, sa Pöstlberger.

Dopingsky

Årets ritt er 100-årsjubileum for rittet. Det fikk en ubehagelig opptakt. Torsdag ble to italienske ryttere, Stefano Pirazzi og Nicola Ruffoni, utestengt fra rittet da det ble klart at dopingprøver de avga forrige uke viste spor etter veksthormoner.

Bardiani-laget måtte innlede Giro d'Italia med bare sju ryttere, og hele laget risikerer suspensjon i 15–45 dager dersom analysen av B-prøvene bekrefter funnene i A-prøvene. Dermed er det uklart om noen fra Bardiani-laget får lov å fullføre rittet.

Giro d'Italia avsluttes først om tre uker. (©NTB)