Ifølge procycling.no jobbes det med å legge starten av verdens største sykkelritt til Norge.

Norge kan komme til å få ta del i sykkelfesten Tour de France i 2022. Det skriver procycling.no.

Nettstedet skriver at det jobbes med et samarbeid mellom Stavanger og Oslo kommune, og at også Statoil skal være interesserte i å finansiere deler av sykkelfesten. Statoils engasjement skal være knyttet til at sykkelfesten også vil kunne brukes for å feire selskapets 50-årsjubileum, skriver procycling.no. Procycling skal ha fått bekreftet at det nær framtid skal holdes et møte mellom Oslo kommune og representanter fra Statoil.

Om starten av rittet legges til Norge, vil det ifølge procycling.no kunne bety tre etapper på norsk jord.

Årets utgave av Tour de France startet i tyske Düsseldorf.