Quintana vant dramatisk Giro-etappe

Nairo Quintana tok ledertrøya med seier på søndagens etappe i Giro d'Italia, som vil bli husket for en dramatisk massevelt forårsaket av en politimotorsykkel.

Om lag 15 kilometer før mål i Blockhaus måtte en rekke ryttere i asfalten på grunn av at motorsykkelen stoppet i veikanten. Geraint Thomas, som var nummer to i sammendraget, var en av flere Sky-ryttere som veltet.

Briten lot først til å kaste inn håndkleet og sette seg i en av lagets biler, men han satte seg etter hvert på sykkelen igjen og fullførte etappen. Han mistet mye tid. Det gjorde også Adam Yates, som var treer før søndagens etappe.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, annet enn at det er latterlig. Vi syklet i vei, og så kolliderte noen med en motorsykkel. Skulderen min spratt ut av ledd, og det er over for meg, sa Thomas etterpå.

