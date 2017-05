ANNONSE

Edvald Boasson Hagen viste rå styrke da han på egen hånd tauet inn dagens siste utbryter på Tour des Fjords-etappen fra Stavanger til Sandnes.

Færøyske Torkil Veyhe ledet etappen langt inn på den siste kilometeren, Men Coloquick-rytteren klarte ikke å holde unna til målstreken. Til det var den norske Dimension Data-profilen Boasson Hagen rett og slett for sterk.

- Det var deilig, men det var ikke mer enn akkurat. Laget tok kontrollen stort sett hele dagen i dag. De kjørte utrolig bra og ingen andre ville hjelpe til, påpekte Boasson Hagen overfor TV 2.

Høy hastighet



På sedvanlig vis la ikke 30-åringen mye vekt på hvordan han selv parkerte rivalene sine på tampen av etappen.

- Det gikk fryktelig fort i nedfarten, så da skjønte jeg at jeg bare måtte ta et drag for i det hele tatt å ta igjen han som lå i front, fortsatte Boasson Hagen i seiersintervjuet.

Veyhe tviholdt på andreplassen og passerte mål bare sekundet etter den norske sykkelstjernen. Tredjeplassen gikk til italienske Andrea Pasqualon.

Utmattende



August Jensen ble nest beste nordmann på en sjuendeplass. Bodøværingen ble most av Boasson Hagen på de siste 300-400 meterne, men klarte å begrense tidstapet på etappen til tre sekunder.

I målområdet ble Team Coop-rytter Jensen liggende helt utslitt på asfalten en stund.

Boasson Hagen er nummer to sammenlagt før sisteetappen går i mål i Stavanger søndag. Bare fem sekunder skiller opp til ledende Dries Van Gestel (Sport-Vlaanderen).

August Jensen er nummer fire sammenlagt, 32 sekunder bak belgieren på toppen av lista.