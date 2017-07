Roglic ble første slovenske etappevinner i Tour de France

I en Tour de France-utgave der det har blitt stang ut for de norske rytterne, kunne slovenske Primoz Roglic juble over nasjonens første etappeseier i rittet.

Onsdagens etappe ble av den bratte sorten. Med fjell som Col du Telegraphé og Col du Galibier var det opp til sammenlagtfavorittene å måle krefter opp fjellsidene.

Etter å ha tilbragt store deler av etappen i dagens utbrytergruppe, kunne Primoz Roglic juble over seier, etter å ha avsluttet etappen alene i front av rittet.

Rigoberto Uran ble nummer to, mens Chris Froome tok tredjeplassen foran Romain Bardet. Warren Barguil endte på femteplass på etappen.

Første slovenske etappevinner



Primoz Roglic var førstemann over etappens siste fjell, Col du Galibier, da han var en av få gjenværende ryttere av dagens utbrudd. Roglic ledet med omtrent halvannet minutt til nærmeste forfølger da han bikket over toppen på Col du Galibier.

Fra toppen ventet omtrent 25 kilometer med nedoverbakker for rytterne. Der klarte sloveneren å beholde nok av forspranget til at han kunne juble for etappeseier da han paserte målstreken i Serre-Chevalier.

Kristoff i bakken

Snaue fem mil ut i onsdagens etappe gikk Alexander Kristoff i bakken. Den norske spurtstjernen hadde tydelige smerter etter de ublide møtet med asfalten. TV-bildene viste nordmannen stående i veibanen på jakt etter en ny sykkel.

Katushas pressesjef bekreftet senere overfor NRK at planen var at Kristoff skulle rett til legesjekk etter målgang på etappen. Nordmannen står så langt uten etappeseier i årets Tour de France.

BRØT: Marcel Kittel har hatt en strålende Tour de France, men etter en velt på onsdagens etappe sa det stopp for tyskeren. Kittel valgte å bryte rittet etter velten.

Kittel brøt

Marcel Kittel, mannen som ledet poengkonkurransen, måtte onsdag bryte etapperittet.

Tyskeren veltet tidlig på onsdagens etappe, og var tydelig preget av velten. Etter en stund kom beskjeden om at han måtte trekke seg fra Tour de France.

Det åpner for at Sunweb-rytteren Michael Matthews fester et solid grep om den grønne poengtrøya i årets ritt.