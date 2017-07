Sjefen mener Boasson Hagen styrket sjansene for gul trøye

ANNONSE

Edvald Boasson Hagen innledet Tour de France med én av karrierens beste tempoetapper.

Sjefen mener sjansene for å havne i gul ledertrøye er styrket.

Tiendeplass, ikke mer enn 16 sekunder bak vinneren Geraint Thomas, ble Rudsbygd-guttens fasit etter 14 våte kilometer på temposykkelen gjennom gatene i Düsseldorf lørdag.

Det holder i høyeste grad liv i håpet om at han kan bli historiens andre nordmann i ledertrøya i Tour de France.

Søndagens etappe til Liege er ventet å ende i massespurt, mens den atskillig tyngre avslutningen til Longwy mandag passer gudbrandsdølen noe nær perfekt. Der kan ledertrøya havne på norske hender.

Selv var Boasson Hagen på sedvanlig vis nøktern da han møtte NTB og resten av det norske pressekorpset etter målgang lørdag. Da var det heller ikke klart hvor mange han til slutt hadde foran seg på resultatlista.

- Det blir nok vanskelig å ta gul trøye som mange har snakket om, sa 30-åringen, men måtte samtidig vedkjenne at han kom styrket ut av åpningsetappen.

- Sjansene (for gul trøye) er i hvert fall ikke svekket, men det er fortsatt mange andre som ikke er i mål. Vi får se hva det blir til slutt, tilføyde han.

Gir selvtillit

Dimension Data-sjef Douglas Ryder var langt mer optimistisk på nordmannens vegne.

Allerede før åpningsetappen røpet han overfor NTB at det sørafrikanske laget hadde planlagt for at Boasson Hagen skal jakte på ledertrøya mandag.

Planen lever i beste velgående etter det årets norske tempomester presterte i striregnet i Düsseldorf.

- Ja, så absolutt. «Eddy» er sterk, og dette vil gi han selvtillit. Vi har også sterke folk som kan hjelpe ham. Den gule trøya er et utrolig viktig mål for oss, sa Ryder til NTB og tilføyde:

- Fortsatt må en del ting skje for at han skal klare det, men så lenge du er i nærheten av det beste, er alt mulig.

Fantastisk form

Dimension Data-sjefen mener åpningstempoen ga et tydelig svar med hensyn til hva Boasson Hagen kan få til de neste ukene.

- Dette viser bare hvilken fantastisk form han er i. Jeg er superglad på hans vegne. Jeg tror virkelig at dette blir en tour der han overrasker oss alle. Ikke det at vi noen gang lar oss overraske over hva Eddy kan få til, men vi vet at alt er mulig, sa Ryder.

Søndag får trolig Boasson Hagen jobben med å kjøre opptrekk for Mark Cavendish i spurten i Liege. Deretter rettes fokus igjen mot egne sjanser dagen derpå.

- La oss håpe han lykkes. Han fortjener det virkelig. Vi skal gjøre alt for at han skal ha suksess i dette rittet, sa teamsjef Ryder lørdag.

Hjerte som en løve

Boasson Hagen jakter sin første etappeseier i Tour de France siden 2011. Til dem som har begynt å avskrive gudbrandsdølen, har sjefen hans følgende melding:

- Avskriv aldri en fyr som har et hjerte så stort som en løve.

Tempovinner Geraint Thomas starter søndagens etappe i gul ledertrøye og vil etter alle solemerker også ikle seg gult mandag. Dermed kan briten bli mannen å slå for Boasson Hagen i Longwy. Med i trøyekampen er i høyeste grad også Peter Sagan og australske Michael Matthews.

Matthews var fire sekunder bak Boasson Hagen på lørdagens åpningsetappe, mens Sagan har ytterligere fem sekunder å hente på nordmannen.

