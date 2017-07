ANNONSE

Chris Froome og lagkameratene i Sky brukte ureglementerte trøyer som ga dem en fordel på tempoetappen i Tour de France lørdag, ifølge en professor.

Det er Frederic Grappe, som jobber for det rivaliserende laget FDJ, som kommer med påstanden.

Han sier til nyhetsbyrået AFP at trøyene som Sky-laget brukte under tourens første etappe, har luftlommer sydd inn i stoffet, og at det gir bedre aerodynamikk.

Ifølge professoren gir trøyen en fordel på om lag fem prosent, noe som tilsvarte rundt tjue sekunder på lørdagens tempoetappe.

- Reglene er veldig tydelige. Man skal ikke kjøre med trøyer som har aerodynamiske fordeler. Sky har utvilsomt brutt reglene, sier Grappe.

I Sky-leiren avvises påstanden kontant.

- Utstyret vårt er lovlig, og det er blitt godkjent av arrangørkomiteen. Vi ville aldri risikert å tape Tour de France på første etappe ved å jukse, sier sportsdirektør Nicolas Portal i Sky.

Portal hevder videre at andre lag bruker samme trøyemateriale som Sky.

Det britiske sykkellaget hadde fire ryttere blant de åtte beste på åpningsetappen, blant dem vinneren Geraint Thomas.

