Sky Sports: Cavendish ute av Tour de France med ødelagt skulder

Mark Cavendish er ute av årets Tour de France etter at han ødela skulderen da han gikk i bakken under spurtoppgjøret med Peter Sagan, melder Sky Sports.

Mark Cavendish står av årets Tour de France etter skulderskaden han pådro seg i krasjet på tirsdagens etappe. Det dramatiske krasjet kom etter at verdensmester Peter Sagan skjøv Cavendish inn i gjerdene som gikk langs oppløpet.

Sagan ble selv kastet ut av rittet som følge av situasjonen.

Knuffingen på oppspurten sendte britiske Cavendish i bakken, og han ble sendt til sykehus med store smerter i skulderen. Sent tirsdag kveld ble det altså klart at årets utgave av Tour de France er over også for Cavendish.

Norske Alexander Kristoff ble nummer to på etappen etter at Peter Sagan ble diskvalifisert. Franske Arnaud Démare vant etappen.

32-årige Cavendish har vunnet 30 etappet i Tour de France gjennom sin karriere. Det tallet kommer altså ikke til å øke før eventuelt neste utgave av rittet.