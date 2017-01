Slik blir årets Tour of Norway

ANNONSE

ULLEVAAL/GRENSEN (Nettavisen): Tour of Norway 2017 starter i Hønefoss og ender i Oslo. Rittet vil bestå av fem etapper fra 17. mai til 21. mai.

Teknisk direktør i forbindelse med Tour of Norway, Anders Eia Linnestad var strålende fornøyd under mandagens presentasjon.

- Vi regner med fantastisk folkeliv, mye festkledd publikum og en kjemperamme allerede fra etappe én, sier Eia Linnestad.

Se oversikt over alle etappene nederst i saken.

Bruker VM-løyper

Høyfjellet har blitt byttet ut med folkerike steder i årets utgave, og mest oppsikt vekker avslutningsetappen som ender opp i Oslo.

Eia Linnestad er glad for at man får avsluttet rittet i hovedstaden. Da får man også tatt i bruk deler av VM-løypene fra 1993.

- Målgang i Oslo har vært på tegnebrettet i flere år, men kan endelig rulles ut i år. Mange vil dra kjensel på de avsluttende rundene som er lagt til deler av løypa fra sykkel-VM i 1993, sier han.

Målområdet vil være rett ved operaen i Bjørvika. Der håper Eia Linnestad at man vil klare å gjenskape litt stemning fra enda mer kjente Tour de France.

- Vi vil få litt Champs-Élysées-følelse her, når syklistene skal opp og ned fire ganger foran operaen.

Fornøyd Boasson Hagen

Edvald Boasson Hagen vant to etapper under fjorårets utgave av rittet. Han var til stede under mandagens presentasjon, og virket strålende fornøyd med det arrangørene hadde fått til.

- Jeg ser fram til å sykle Tour of Norway. Jeg gleder meg ekstra til Lillehammer-etappen, og Oslo, så klart. Jeg er kjempefornøyd med alle etappene dere har presentert, sier Boasson Hagen.

Slik blir alle etappene:

Etappe 1: Hønefoss - Asker 169km

#tourofnorway stage 1 2017: Hønefoss - Asker 169km pic.twitter.com/TXvwiDzKDT — Tour of Norway (@tourofnorway) January 23, 2017

Etappe 2: Eidsvoll - Brummunddal 194km

#tourofnorway stage 2 2017: Eidsvoll - Brumunddal 194 km pic.twitter.com/dQz3Lm8UrY — Tour of Norway (@tourofnorway) January 23, 2017

Etappe 3: Hamar - Lillehammer 192km

#tourofnorway stage 3 2017: Hamar - Lillehammer 192km pic.twitter.com/bPXlAMVLl6 — Tour of Norway (@tourofnorway) January 23, 2017

Etappe 4: Lillestrøm - Sarpsborg 192km

#tourofnorway stage 4 2017: Lillestrøm - Sarpsborg 192 km pic.twitter.com/GVFr3wjquD — Tour of Norway (@tourofnorway) January 23, 2017

Etappe 5: Moss- Oslo 153km

#tourofnorway stage 5 2017: Moss - Oslo 153 km pic.twitter.com/cNyjL1FO1N — Tour of Norway (@tourofnorway) January 23, 2017