Slik blir Tour de France 2018

Tour de France-arrangøren presenterte tirsdag en 2018-utgave som trolig vil gjøre det svært tøft for Chris Froome å forsvare tittelen.

Det franske storrittet arrangeres fra 7. til 29. juli neste år, og sykkelkjennere tok raskt til orde for at det blir tøft for den britiske mesteren.

Neste års ritt, som starter på øya Noirmoutier på den franske vestkysten, inneholder ingen flat, individuell tempo der Froome ofte nøytraliserer flere av sine argeste konkurrenter.

Mot slutten av Touren blir det særlig tøft med seks fjelletapper og fire andre kuperte etapper før selve avslutningen opp Champs-Élysées i Paris.

Froome vil også ha én hjelperytter mindre å stole på i 2018, da lagene reduseres fra ni til åtte syklister.

I all hovedsak er neste års Tour de France delt inn i to deler. Den første halvdelen inneholder mange flate etapper, der ryttere som Alexander Kristoff kan slå til, mens annen halvdel hører klatrerne til.

På 17. etappe (femte siste) skal rytterne avslutte på Col de Portet på over 2000 meters høyde, det høyeste punktet noensinne i Tour de France-ruta.

Mest sett siste uken