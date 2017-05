ANNONSE

Det var et meget sterkt resultat av Vegard Stake Laengen. 28-åringn endte til slutt ett minutt og 54 sekunder bak sammenlagtvinner George Bennet (Team LottoNL-Jumbo) fra Australia.

Den siste etappen i Tour of California ble for øvrig vunnet av Even Huffman. Dermed tok amerikaneren sin andre etappeseier i Tour of California denne uken da han vant den sjuende og siste etappen.

Huffman og hans lagkamerat Rob Britton tok de to første plassene på avslutningsetappen.

De to Rally Cycling-syklistene var en del av et femmannsbrudd som holdt helt inn til mål i Pasadena.

I tillegg til Huffman og Britton var også David Lopez Garcia, Nicolas Edet og Lachlan Morton med i bruddet, mens trøyebærerne satt i hovedfeltet som kom i mål 22 sekunder etter Huffman.

Det gjorde at Bennett sikret sammenlagtseieren foran Tafal Majka og Andrew Talansky. Morton så lenge ut til å snappe sjetteplassen i sammendraget foran Stake Laengen, men havnet til slutt et fattig sekund bak nordmannen.