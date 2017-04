Stjernedødsfall overskygger sykkelklassiker

ANNONSE

Scarponi mistet livet da han kolliderte med en varebil under en treningstur i hjembyen Filottrano lørdag. 37-åringen ble raskt fraktet til sykehus etter ulykken, men livet sto ikke til å redde.

Søndag samles den internasjonale sykkeleliten for å kjempe om seieren i Ardenner-klassikeren Liege-Bastogne-Liege, men mye av fokus vil ligge på lørdagens tragiske hendelse.

Astana-rytter Scarponi, som nylig ble nummer fire sammenlagt i Tour of the Alps, skulle ikke ha syklet søndagens ritt.

Glad gutt

Lørdag var naturlig nok Astana-miljøet, som den norske unggutten Truls Korsæth er en del av, dypt preget av nyheten som hadde rammet dem.

– Jeg har selv syklet sammen med ham, og de fleste av våre ryttere har jo ikke kjent Michele som noe annet enn en glad gutt. I tillegg kommer vår stab av massører, mekanikere, bussjåfører, doktorer. Dette rammer alle hardt, sier det kasakhstanske lagets danske sportsdirektør Lars Michaelsen til nyhetsbyrået Ritzau.

Han beskriver avdøde Scarponi slik:

– Michele var det alle lag har bruk for, enten det er i sportens verden eller i arbeidslivet for øvrig. Han var den som alltid kom med en frisk kommentar og laget litt gøy. Man kunne være sikker på at man alltid møtte et stort smil når man møtte Michele.

Valverde favoritt

Søndag vil trolig Scarponis dødsfall bli markert i forbindelse med starten på Liege-Bastogne-Liege. Deretter gir feltet seg i kast med løypa som blant annet inneholder ti klatringer.

Den store favoritten heter Alejandro Valverde. Onsdag gikk den spanske veteranen til topps i La Fleche Wallone for fjerde gang på rad og for femte gang i karrieren. Søndag kan han være først på målstreken i Liege for fjerde gang.

Som alle andre i sykkelmiljøet mottok Valverde meldingen om Scarponis bortgang med fortvilelse.

– Jeg har ikke ord. En flott person og en strålende syklist har forlatt oss, skrev Valverde på Twitter lørdag.

(©NTB)