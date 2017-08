Sykkelfeltet stoppet av Værstebrua

Sykkelrittet Ladies Tour of Norway endte i skandale lørdag. En bro gikk opp like før feltet skulle komme seg over, melder TV 2.

– Det er ikke mulig. Det er det sykeste jeg har sett, sa TV 2s kommentator Christian Paasche.

– Dette er helt katastrofe, sa kollega Johan Kaggestad.

Rytterne ble stoppet på Værstebrua i Fredrikstad. Fire rytterne hadde 25 sekunders forsprang, og også de ble stoppet.

Hendelsen skjedde fem kilometer før målgang på sykkeletappen.

- De skal ha fått beskjed om dette, sånn jeg forstår det er det utenfor vårt ansvarsområde så lenge vi har gitt beskjed, sier teknsik rittleder Sondre Sørtveit til HA.

- Dette ødelegger jo hele dagen, noe slikt skal bare ikke skje, fortsetter Sørtveit.

Også rittleder Roy Moberg var tydelig skuffet over hendelsen.

- For oss i Ladies Tour of Norway er dette en tragedie. Hva som ligger bak at dette kunne skje har jeg ingen oversikt over nå. Vi må sette oss ned og evaluere hvordan dette kunne skje, sier Moberg til Fredriksstad Blad.

- Jeg blir litt emosjonelt satt ut. Dette scenarioet har vi tatt høyde for i planleggingen. Vi har hatt et godt samarbeid med alle offentlige myndigheter, så hvordan dette kunne skje har jeg ikke noe svar på nå. At noe har gått katastrofalt feil er bare fakta. Det er en skandale, sier han videre.

Fredriksstad Blad har snakket med bruvakta, som sitter på Veitrafikksentralen i Oslo. Vedkommende forklarer at hendelsen skyldes en misforståelse, og dårlig kommunikasjon mellom bruvakta og rittarrangørene.

Etter å ha ventet i noen minutter, fikk rytterne igjen lov til å sykle videre.

Chloe Hosking fra Australia vant til slutt etappen foran Marianne Vos. Sistnevnte overtok ledelsen i sammendraget foran søndagens avsluttende etappe i rittet.