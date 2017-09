Stress førte til at sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen fikk hjerteinfarkt i sommer, skriver VG.

Sykkel-VM i Bergen har så langt vært en stor folkefest, men sykkelpresidenten fikk kjenne stresset på kroppen før mesterskapet. Tiedemann Hansen fikk hjerteinfarkt i juni.

– Det var nok en smell som konsekvens av mye stress. Dette arbeidet (VM) har vært krevende. Det har vært mye stress, det er det ingen tvil om, sier presidenten i Norges Cykleforbund til avisen.

Han skjønte at noe var galt på en sykkeltur med gode venner i Telemark i juni.

– Pulsen var skyhøy, og jeg merket at et eller annet var galt. Jeg skjønte at jeg var nødt til å gi beskjed om at jeg måtte stoppe, sier 61-åringen, som ble sendt til sykehus.

– Jeg føler meg jo bra nå, men må innrømme at det var svært ubehagelig. Jeg skulle gjerne vært det foruten, sier Tiedemann Hansen om sitt andre hjerteinfarkt.

