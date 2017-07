Thomas ut av Tour de France med kragebeinsbrudd

Tour-toeren måtte bryte etter brutal etappe.

Den niende etappen i årets Tour de France ble regnet som kongeetappen i årets tour. Tre utenforkategoristigninger skulle paseres, og man skulle også ned fra alle disse toppene.

Med regnvær i luften ble det en brutal etappe for flere tour-ryttere. Det var flere stygge velt på etappen. Blant rytterne som gikk i bakken, var nummer to i sammendraget, Geraint Thomas (Team Sky). Thomas har kjørt en strålende tour så langt, og er også Chris Froomes viktigste hjelperytter. Thomas fikk bekreftet kragebeinsbrudd etter fallet, og måtte bryte årets ritt.

- For et drama, kommenterte Christian Paasche under TV 2s sending.

Robert Gesink (Lotto-Jumbo) og Manuele Mori (UAE) har også måttet bryte rittet på søndagens etappe.

Også Eduerdo Sepulveda (Fortuneo), Vegard Stake Laengen (UAE), Rafal Majka og Alberto Contador skal ha vært i bakken, men alle fire er fremdeles med. Også Astana-duoen Alexey Lutsenko og Bakhtiyar Kozhatayev, samt Jesus Herrada (Movistar) smakte på asfalten.

Etappen pågår fremdeles.