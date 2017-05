Tom Dumoulin (26) tok fram det han hadde av tempokrefter og kapret seieren i den historiske 100. utgaven av treukersrittet Giro d'Italia.

Søndagens avsluttende tempo startet med de fem beste i sammendraget innenfor 1.15 minutter. Klatrespesialisten Nairo Quintana ledet, men levde farlig med folk som Dumoulin halsende bak.

I Giro d'Italias historie har ingen tidligere klart å klatre fra fjerdeplass til førsteplass i sammendraget på siste dag. Men netopp det klarte Dumoulin.

Nederlenderen ble nummer to bak landsmann Jos Van Emden på den 29 kilometer lange tempoen fra Monza til Milano.

Men tida Sunweb-rytteren fullførte på var mer enn nok til å passere de etablerte sammenlagtstjernene Quintana (Movistar) og Vincenzo Nibali (Bahrain Merida).

Sindre Lunke har syklet som hjelperytter på laget til Dumoulin gjennom hele giroen.

Den 24 år gamle trønderen har ligget beskjedent plassert i sammendraget hele veien, men kan nå uansett skilte med å ha vært på et lag som har vunnet Italias største sykkelritt. Lunke var eneste nordmann i 2017-utgaven av giroen.

