Tour de France-start i Brussel for å hedre Merckx

Eddie Merckx gikk under kallenavnet «kannibalen» i sin karriere på 1960- og -70-tallet fordi han nærmest «spiste» sin konkurrenter. Han vant rittet fem ganger og første gang i 1969. Det er annen gang at den belgiske hovedstaden står som startsted for verdens mest prestisjetunge etapperitt. Sist gang var tilbake i 1958.

Tour de France har lenge hatt tradisjon for å legge starten utenfor Frankrikes grenser. Årets start går i Düsseldorf 1. juli, mens det neste år er start vest i Frankrike.

I 2019 skal det også markeres at det er 100 år siden den gule ledertrøyen ble innført. Merckx vant hele 34 etappeseire i Tour de France. Sammen med Jacques Anquetil, Bernard Hinault og Miguel Indurain står han med fem totalseire.

Lance Armstrong vant som kjent hele sju ganger, men ble fratatt seirene på grunn av omfattende doping.

