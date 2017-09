Van Vleuten vant VM-tempoen

Det ble stor suksess for Nederland på kvinnenes temporitt under sykkel-VM i Bergen. Annemiek van Vleuten stakk av med gullet.

Van Vleuten vant med 12 sekunder ned til sin nederlandske kollega Anna van der Breggen.

Lenge ledet van der Breggen, som var best på de to første mellomtidene. Van Vleuten tok over mot slutten og tok til slutt en nokså klar seier i den tøffe tempoløypa i Bergen.

Bronsen gikk til australske Katrin Garfoot.

De norske jentene klarte ikke å markere seg i toppen. Vita Heina ble nummer 31, slått med drøyt tre minutter.

- Det var spesielt. Jeg fikk ikke helt den godfølelsen jeg tidligere har hatt i gode løp. Det var vanskelig å finne riktig spenning. Det er så mange intervjuer og mange som heier på en, man blir kanskje litt for spent og bikker litt over, sa Heine til TV 2.

Hun fikk spørsmål om det var snakk om overtenning etter å ha syklet VM på hjemmebane.

- På en måte. Det er vanskelig å forklare. Jeg ble på en måte litt for rolig. Det var en bra gjennomkjøring før fellesstarten. Det er bra å oppleve all oppmerksomheten, slik at det blir lettere å slappe av til lørdagens fellesstart, fortsatte Heine.

Thea Thorsten ble nummer 39, slått med fire minutter av tirsdagens gullvinner van Vleuten.

