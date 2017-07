Ifølge VG har Alexander Kristoff bestemt seg for å vrake Katushas kontraktsforslag.

Årets Tour de France ble ingen suksess for Alexander Kristoff og hans Katusha. Nå kan det se ut til at de to skiller lag etter årets sesong.

Ifølge VG har Kristoff bestemt seg for å vrake kontraktsforslaget fra Katusha, og heller signere for UAE Emirates. Vegard Stake Laengen er blant rytterne som allerede sykler for laget.

Dermed forlater han laget etter å ha vært der i seks sesonger. I sin tid i Katusha har Kristoff tatt steget opp i verdenseliten.

Etter søndagens femteplass på den avsluttende etappen av Tour de France bekreftet Kristoff overfor TV 2 at han hadde bestemt seg for sin lagfremtid. Han ønsket ikke å si noe om hvilket lag det var snakk om.

- Jeg gleder meg til neste år. Det blir bra, sier Kristoff til VG.