VM-nedtur for U23-gutta

Sykkelforbundet bommet på planleggingen av mandagens VM-tempo. De norske U23-gutta skuffet. Tobias Foss ble beste nordmann på 17.-plass.

Iver Johan Knotten måtte ta til takke med 27.-plass. Overfor TV 2 beklaget landslagssjef Stig Kristiansen at man hadde misforstått tempoløypa i Bergen.

Tempoen besto av en kort og en lang runde, men ikke i den rekkefølgen sykkelforbundet hadde lagt opp til.

- Jeg har ingenting å si til eget forsvar, medga Kristiansen.

Flau landslagssjef

De norske rytterne hadde ikke lagt opp til den knalltøffe stigningen mot Birkelundstoppen på den avsluttende lange runden.

- Vi har gjort all planlegging med at Birkelundsbakken kommer først. Det står det på profilen og kilometerangivelsen på profilen, så jeg har ærlig talt ikke noen godt svar. Det er mitt ansvar å ha kontroll på de tingene. Der har vi misforstått, sukket Kristiansen overfor TV 2.

Han innrømmet overfor rettighetshaveren at han var flau etter VM-missen på hjemmebane.

- Jeg er forholdsvis flau på egne vegne. Dette liker jeg ikke. Jeg prøver å jobbe hardt for at dette ikke skal skje. Jeg er litt spak her nå.

Dansk gull

Danske Mikkel Bjerg tok VM-gullet på U23-guttas tempo mandag. Brandon McNulty knep sølvet, mens franske Corentin Ermenault tok bronse.

20 år gamle Tobias Foss sa følgende til Procycling om sin 17.-plass:

- Det var greit ritt. Jeg åpnet nok litt forsiktig, kanskje. Turte ikke å "gunne" skikkelig, så holdt litt igjen. Jeg hadde veldig mye å trøkke med siste runden, så sånn sett var det grei disponering, men kanskje hakket for rolig i starten. Ellers var det et bra ritt.

Knotten på sin side måtte raskt innse at målet om topp-ti-plassering raskt kom utenfor rekkevidde.

