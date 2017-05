Tårene trillet da Francesco Totti tok farvel med Roma

ANNONSE





Se Totti ta farvel med hjemmesupporterne i videovinduet over.

Søndag tok Francesco Totti farvel med Roma etter hele 25 år i klubben. Han kom innpå da Roma, på dramatisk vis, sikret seg en 3-2-seier over Genoa, og dermed Champions League-spill til neste sesong.

Det skulle likevel overskygges av at en av italiensk fotballs absolutt største legender takket for seg. Etter kampen tok Totti et farvel med Stadio Olimpico, og etter å ha holdt seg behersket i store deler av kampen klarte selv ikke klubbens største spiller å holde følelsene tilbake.

Gråtende vinket Totti farvel til supporterne på sin kjære hjemmebane. På tribuneplassene var nok heller ikke et øye tørt da 40-åringen, for siste gang, vinket farvel.

Se Diego Perotti avgjøre for Roma i videovinduet ovenfor.

I sin karriere har Totti vunnet VM med Italia, men det er nok Serie A-tittelen med Roma i 2000/2001-sesongen som henger høyest i dag. Klubben har ikke vubnnet ligaen siden.

Ei har klubben sett en stjerne eller et talent på lik linje med den legendariske nummer ti som gråtkvalt takket for seg på Stadio Olimpico foran fullsatt tribune.

På sosiale medier er det flere som takker Totti for den fantastiske fotballspilleren han var, og for de flotte øyeblikkene.

Takk TOTTI! Tårene triller når man ser avskjeden til kongen av Roma! Helt utrolig — John Arne Riise (@JARiiseOfficial) May 28, 2017

Siamo cresciuti insieme. Ci siamo affrontati da avversari. Abbiamo gioito e pianto insieme. Buona vita Francesco. Qualunque sia la tua strada, qualunque sia la tua prossima sfida. #TottiDay Et innlegg delt av Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) søndag 28. Mai. 2017 PDT

Gianluigi Buffon passet på å ta til Instagram for å hylle sin venn:

- Vi vokste opp sammen. Vi møtte motstand. Vi frydet oss og gråt sammen, skrev Buffon på sin Instagram-konto med et bilde av seg selv og Roma-legenden.

Francesco Totti's last ever game for Roma by numbers:



28 passes

7 crosses

4 chances created

2 tackles won

1 shot



The King of Rome. 🙌 pic.twitter.com/uUsIzJMgI4 — Squawka Football (@Squawka) May 28, 2017

24 years... 785 games... 306 goals... it's over...#Totti — Gabriele Marcotti (@Marcotti) May 28, 2017

Totti Is Rome pic.twitter.com/CZoeCSXSVT — Serie A English (@SerieA_English) May 28, 2017