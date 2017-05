Team Thoresen tror Sveits kan tuktes

ANNONSE

Far og sønn Petter og Patrick Thoresen føler seg trygge på at Norges gode VM-start kan følges opp med nye poeng mot Sveits.

Frankrike ble slått 3–2 sent lørdag kveld, og bare tjue timer senere er det den lille naboen Sveits som står for tur.

Det ble før VM betegnet som en nøkkelkamp i mesterskapet for Norges del.

Patrick Thoresen møter blant annet fem av sine lagkamerater fra klubblaget Zürich.

Dyrke

33-åringen vet hva Norge må dyrke for at det skal bli mer å juble for.

- Jeg tror vi må være disiplinerte. Jeg har en følelse av at de har et godt overtall. De er kvikke og raske og er bra individualister. Så føler jeg kanskje at de er litt dårligere defensivt enn offensivt, og det må vi utnytte ved å sette press på backene deres. Da tror jeg at vi skal ha gode muligheter til å score mot dem også, sa Thoresen etter Frankrike kampen.

Da bidro han med to mål og én assist og ble også kåret til kampens beste spiller.

- Det har vært jevne kamper mot Sveits tidligere også, og vi har slått dem i flere VM i de siste fem-seks årene, og vi skal nok klare å gi dem en klar fight denne gangen også, mente Norges viktigste spiller.

Selvtillit

Selvtillit kan aldri overvurderes i idrett. Den som har tro på seg selv presterer.

- Det er veldig betryggende for laget at vi kan dra hjem på hotellet å spise og legge oss vel vitende om at vi har tre poeng. Det gir selvtillit å krige til seg tre poeng mot Frankrike, i det som vi visste var en viktig kamp. Alle skjønner at denne kampen var viktig. Nå er det Sveits, og jeg er ganske sikker på at alle i troppen kan gå ut å spille bra mot Sveits.

- Hva blir avgjørende?

- Det blir viktig at vi stoler på egne ferdigheter, at det hele tiden er vårt spill vi skal prøve å dyrke, men vi må også på se litt på video i natt for å finne ut hvordan vi kan ødelegge for dem.

Det var en glad landslagstrener som kunne dra hjem til hotellet natt til søndag.

- Det å få en slik start er en lettelse etter en god prestasjon, sa han.

Sveits vant 5-4 etter straffeslag mot Slovenia i sin første VM-kamp.

