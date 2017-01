Tennisspiller får sju års karantene for kampfiksing

ANNONSE

Den svensk-australske spilleren skal i tillegg ha gamblet på kamper han selv deltok i, noe som også er ulovlig. Det skal dessuten finnes beviser for at har gitt sine medsammensvorne råd om hvordan de skulle kvitte seg med bevis i saken.

Kampfiksingen skjedde under en turnering i Queensland, Australia. Her skal Lindahl ha tapt en kamp med vilje. Australske Sydney Morning Herald har tidligere skrevet at politiet skal ha avlyttet 28-åringens telefon.

Samarbeidet ikke

Lindahl har ikke ønsket å samarbeide med TIU, Tennis Integrity Unit, i saken. TIU er tennissportens sikkerhetsorganisasjon. Organisasjonen har forsøkt å få Lindahl til å utlevere sin datamaskin og telefon, men 28-åringen har avslått dette.

- Selv om Lindahl la opp som tennisspiller i 2013, hindrer karantenen ham fra å gjenoppta proffkarrieren, heter det i en uttalelse fra TIU.

På sitt beste var 28-åringen rangert som nummer 187 i verden.

Også straffet

To andre spillere fra Australia, Brandon Walkin og Isaac Frost, har også blitt straffet etter hendelser i den samme turneringen i 2013. Walkin får et halvt års karantene for å ha kommet med et "korrupt forslag" på vegne av Lindahl, mens Frost fikk én måned for ikke å ha utlevert sin telefon for analyser i saken. Han er allerede ferdig med sin straff på en måneds karantene, skriver nyhetsbyrået AFP.

