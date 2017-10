Tennisspiller utestengt ett år for kokainbruk

Den britiske tennisspilleren Dan Evans er utestengt ett år etter å ha testet positivt på kokain.

27-åringen avga positiv prøve under Barcelona Open 24. april, og utelukkelsen gjøres gjeldende fra den datoen.

- Vi har godtatt hans forklaring om hvordan stoffet kom i systemet hans, og har kommet til at han ikke har betydelig grad av ansvar for bruddet på antidopingreglene. Det er hans første brudd på reglene, men han må sone ett års utelukkelse, heter det i en uttalelse fra Det internasjonale tennisforbundet (ITF).

Evans var nummer 41 på ATP-rankingen tidligere i år. I januar spilte han finale i ATP-turneringen i Sydney, men han har nå falt ut av topp 100.

Han har innrømmet at han brukte en liten mengde kokain mellom turneringer, men hevder at rester av stoffet ved et uhell ble blandet med en lovlig medisin han brukte.

Kokain er på forbudslisten bare i forbindelse med konkurranser.

I en annen ITF-avgjørelse ble spanske Samuel Ribeiro utestengt i åtte måneder for å ha veddet penger på utfallet av tenniskamper.

