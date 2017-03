Tennisstjerne bruker parykk for å få ro

ANNONSE

26-åringen tiltrekker seg oppmerksomhet uansett hvor i verden hun ferdes, og enkelte ganger kan det bli meste laget for 26-åringen.

– Jeg har en parykk. Med kort, mørkt hår, røper Wozniacki overfor den danske storavisen Ekstra Bladet.

– Det ble rett og slett litt for mye at jeg ikke kunne gå for meg selv. Men går jeg en tur der det er mange mennesker, blir jeg ikke gjenkjent hvis jeg har den på. Heller ikke i butikker eller på restauranter, tilføyer hun.

Wozniacki befinner seg i øyeblikket i Indian Wells i California, der hun har spilt seg fram til tredje runde i den pågående WTA-turneringen.

Natt til tirsdag møter hun tsjekkiske Katerina Siniakova. Sistnevnte er rangert som nummer 42 i verden, mens Wozniacki er på 14.-plass.

Profilene er videre



Tennisprofilene Novak Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer er alle videre til 3. runde av Indian Wells-turneringen.

Andy Murray gikk på en stjernesmell mot Vasek Pospisil fra Canada lørdag (0-2-tap), men Murray-rivalene Djokovic, Federer og Nadal gjorde jobben søndag.

Djokovic måtte slite litt for å slå briten Kyle Edmund, men verdenstoeren vant til slutt 6-4, 7-6 (7-5).

– En tøff test for meg, konstaterte serberen etter kampslutt. Nå venter et oppgjør mot argentinske Juan Martín del Potro, rangert som nummer 35 i verden.

Nadal fikk en lettere reise mot argentinske Guido Pella. Spanjolen vant 6-3, 6-2 på bare 51 minutter. Nadal får spansk motstand i neste runde. Da står landsmannen Fernando Verdasco på motsatt halvdel. Han er rangert som nummer 29 i verden.

Sveitseren Roger Federer hadde få problemer med å feie franske Stéphane Robert av banen med 6-2, 6-1. Han møter amerikaneren Steve Johnson, rangert som nummer 27 i verden, i neste runde i California. Federer vant årets første Grand Slam-turnering (Australian Open) i januar.

Verdenssjuer Marin Cilic fikk seg en nesestyver søndag. Han tapte 6-4, 5-7, 4-6 mot den 19 år gamle amerikaneren Taylor Fritz.

