The Sun: - Manchester United vil by 1,7 milliarder på Harry Kane

José Mourinho skal ønske å se England-spissen erstatte Zlatan Ibrahimovic.

Harry Kane skal være en ettertraktet mann, og skal man tro The Sun så er Manchester United en av klubene som ønsker å sikre seg Tottenham-spissen.

Den engelske avisen hevder torsdag at José Mourinhos lag står klare til å by svimlende 170 millioner pund (ca 1,7 milliarder kroner) for å sikre seg stjernespissen.

Mourinhos idé skal, ifølge en United-kilde The Sun har snakket med, være å spille Kane sammen med med Romelu Lukaku på topp for United. Dette skal portugiseren mene at kan gjøre United til en av Europas stormakter igjen.

United skal ha lagt inn et bud på 40 millioner pund (ca 420 millioner kroner) pluss Javier Hernández for to år siden, hvilket Tottenham avviste. Den gangen skal Tottenham-direktør Daniel Levy ha fortalt United at han ville ha mer for Kane enn han fikk da Gareth Bale gikk til Real Madrid.

De helhvite fra den spanske hovedstaden skal, ifølge rapporter, ha betalt 86 millioner pund (rundt 900 millioner kroner) i 2013, og skal også følge tett med på utviklingen rundt Kane.

Det er hevdet at Tottenham ønsker å tilby Kane en ny kontrakt, der han vil få en ukelønn på rundt 1,5 millioner kroner. Mourinho skal se på Kane som den perfekte erstatteren for Zlatan Ibrahimovic, som kan være på vei vekk fra United når kontrakten hans går ut til neste sommer.

En overgang på 170 millioner pund vil knuse den gamle Premier League-rekorden for overganger mellom to klubber. Det er en rekord Manchester United satte sist sommer da de signerte Lukaku fra Everton for 75 millioner pund (ca 790 millioner kroner)

Kane har vært i fyr og flamme for Tottenham denne sesongen. Han står med 11 mål på ni kamper for London-klubben, og har 84 scoringer på 120 Premier League-kamper for Tottenham siden 2009.

