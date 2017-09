The Times: - Pogba kan være ute til desember

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

- Skaden ser verre ut enn først antatt.

Da Paul Pogba måtte av banen med skade mot Basel i Champions League ble det først rapportert at franskmannen var ute i fire til seks uker. Nå hevder The Times at Pogba kan være ute til desember.

Den franske superstjernen måtte av banen i første omgang med det som så ut som en strekk, og tester skal vise at han har skadet sin venstre hamstring. Nye tester skal vise at han muligens kan ha skadet noen sener, hvilket gjør rehabilitering lengre, skriver avisen.

Det kan bety hele tolv uker på sidelinjen for 24-åringen. United skal være misfornøyde med skadeomfanget, og mener at Pogbas egentrening, utenfor treningsanlegget, kan være grunnlag for skadeomfanget.

Les mer: Søndagens Premier League-rykter

Skulle Pogba være ute i tolv uker betyr det at han går av alle Manchester Uniteds kamper i gruppespillet i Champions League. Han vil også gå glipp av viktige Premier League-kamper mot Liverpool, Tottenham, Chelsea, Arsenal og Manchester City.

Pogba ankom Manchester United fra Juventus sist sommer, og var da verdens dyreste fotballspiller. Den rekorden har siden blitt snappet opp av Neymar, som forlot Barcelona til fordel for Paris Saint-Germain denne sommeren.

Franskmannen har startet sesongen forrykende for United. Han står med to mål og to målgivende på fire Premier League-kamper for «de røde djevlene» så langt denne sesongen.

Manchester United ligger i skrivende stund på andreplass i Premier League, tre poeng bak byrival Manchester City. United møter Everton til dyst på Old Trafford søndag. Det kan fort bli én av mange kamper uten Pogba denne sesongen.

Mest sette video idag