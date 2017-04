Thomas Alsgaard legger ned laget

ANNONSE

Thomas Alsgaard har valgt å legge ned Team LeasePlan etter at laget ikke fikk på plass ny hovedsponsor. Det er NRK som melder om dette.

Alsgaard opprettet laget for ti år siden, sammen med Anders Myrland, og har hatt så mange som 21 personer involvert. Grunnlaget for hvorfor privatlaget legges ned er problemene med å finne ny hovedsponsor.

- Det har vært vanskelig å få inn penger. Vi lever av sponsorinntekter. LeasePlane har vært en fantastisk for oss i fire år, men de er i en situasjon hvor det ikke er mulig å fornye. Det har vært ekstra vanskelig denne sesongen, som har vært spesiell for norsk langrenn, sier Thomas Alsgaard til NRK.

De opplyser om at Team LeasePlan har omsatt for rundt 38 millioner kroner de siste årene, og har blitt sett på som en av Norges største og mest profesjonelle privatlag.

- Dette visste jeg ikke om. Det er klart det krever mye tid og krefter å drifte et privatlag. Laget hans har hatt stor suksess, så jeg er overrasket, sier Nils Marius Otterstad til Nettavisen, som var med på grunnleggingen av privatlaget Team Santander.

Petter Eliassen har representert laget på langløpssiden, mens blant annet Andrew Musgrave var en viktig representant for Alsgaards lag under Lahti-VM.

- Jeg håper ikke det får konsekvenser for løperne. Jeg har dårlig samvittighet, og håper de finner lag som ser deres potensial og verdier, sier Alsgaard, som forteller at han er trist og lei seg på utøvernes vegne.

Alsgaard mener at før hver sesong eksisterer det en risiko for at privatlag ikke klarer å fortsette driften. Selv tok han beslutningen om å legge ned laget i slutten av mars, like etter Birbeinrrennet, opplyser NRK.