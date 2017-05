Thomas Myhre hyller keepernes interne duell: - Dette er en drøm for United

ANNONSE

Torsdag har Manchester United muligheten til å ta seg til Europa League-finalen. Etter å ha slått Celta Vigo 1-0 i det første oppgjøret i Vigo, venter nå returoppgjøret på Old Trafford.

Man skulle tro at José Mourinho ville valgt å stille med sine antatt beste spillere, men helt bakerst har den mektige portugiseren valgt et noe utradisjonelt valg.

United soleklare førstevalg, David de Gea, blir trolig benket til fordel for andrekeeper Sergio Romero. Dette til tross for at De Gea er skadefri, og det ikke er ryktet om noe brudd mellom spanjolen og Mourinho.

De Gea regnes av mange som verdens desidert beste keeper, mens Romero kanskje aldri helt har nådd de høydene. Statistikken denne sesongen viser uansett at forskjellene kanskje ikke er så store mellom de to United-keeperne.

Discovery-ekspert og tidligere Everton-keeper Thomas Myhre tror ikke situasjonen er verdt å bekymre seg for i United.

- Det er ikke noe annet som skjer enn at De Gea er førstevalget, men at de holder Romero på tå hev. I tillegg har jo ikke Romero gjort noen feil, og var solid blant annet i den første kampen mot Celta, sier Myhre til Nettavisen.

EKSPERT: Thomas Myhre har voktet buret i Premier League, og tror keeperduellen i United er sunn.

Selv om mange vil tro dette kan skape et problem innad United, så har Myhre et annet syn på saken.

- De er jo begge landslagskeepere, så for United så er dette en drøm. Skulle De Gea gå ned med skade, så har man den argentinske landslagskeeperen til å erstatte han.

I ti av 13 Europa League-kamper har Mourinho nemlig foretrukket den argentinske landslagkeeperen Romero. United har til gode å tape i turneringen med Romero mellom stengene.

Selv om Mourinho tidligere har uttalt at han ikke har en «serie-keeper» og en «cupkeeper», så virker det som om han endrer prioritering etter som hvilken turnering han spiller.

Visse turneringer, visse keepere



Portugiseren har uansett avvist at han anser de to som keepere i hver sine turneringer for United.

- Jeg liker ikke å si en turnering er for den ene keeperen, og den andre for den andre keeperen. Sergio Romero har spilt én kamp i Premier League, David har spilt fire i Europa League, sa Mourinho til The Independent.

Og nettopp her har Mourinho rett. For selv om begge keeperne har spilt i alle de ulike turneringene United har deltatt i denne sesongen, så er det at Mourinho har skapt en intern kamp.

I Europa League har De Gea nemlig kun stått de fire første gruppespillskampene før Romero tok over. Argentineren har stått ni strake Europa League-kamper, mens De Gea har stått i ligaen.

På disse kampene har Romero totalt sluppet inn tre mål totalt, hvilket foreslår at Mourinho, med god samvittighet, kan foretrekke Romero når United skal ut i Europa.

Men ser man på den engelske ligacupen så fikk Romero kun én kamp (bortekampen mot Northampton), mens De Gea spilte resten av kampene, hvilket inkluderer begge semifinalene mot Hull, og finalen mot Southampton.

I FA-cupen snur rollene igjen. For i tre av fire kamper valgte Mourinho å gå for Romero. Ikke før i tapet mot Chelsea på Stamford Bridge fikk De Gea lov til å vokte buret for United.

Myhre tror United tar seg til Europa League-finalen i Stockholm, men er usikker på hvem José Mourinho velger mellom stengene.

- Jeg regner med at det blir Romero som står hvis United, etter all sannsynlighet, møter Ajax i finalen. Men dersom De Gea banker på døra og ber om å få spille, eller hans agent slår neven i bordet, så kan jo dette fort endre seg, sier Myhre.

TRIST: Sergio Romero var Argentinas burvokter da Tyskland vant VM.

Han understreker at selv om De Gea er førstevalget, så vil det bli vanskelig å sette ut argentineren.

- Det er vanskelig å skulle bytte på dette nå som Romero har sett så solid ut. Jeg tror uansett Romero er inneforstått med sin situasjon i klubben. Det lukter jo United-Ajax hele veien, og da er det spennende å se hva Mourinho velger. Når du har to så gode alternativer, så spiller det nesten ikke noen rolle hva han velger, sier Myhre.

Finalehelten og ulykkesfuglen



Fenomenet minner mye om Pep Guardiolas Barcelona i 2010/2011-sesongen. Den sesongen valgte nemlig den nåværende Barcelona-keeperen å ha en keeper i den hjemlige serien, og en keeper i den hjemlige cupen.

Den gangen var det Víctor Valdés som voktet buret i La Liga, mens andrekeeper José Manuel Pinto stod i cupen. Såpass seriøst var denne rollefordelingen at Pinto også voktet buret i finalen mot Real Madrid. Hovedstadslaget vant finalen 1-0. Treneren for Real Madrid det året? José Mourinho.

DEN GANG DA: David de Gea har vunnet Europa League før.

Ser man på erfaringer i finaler, så vil nok også Mourinho notere seg at Romero ikke akkurat har vært heldig. Romero voktet nemlig buret for Argentina i VM-finalen i 2014, samt Copa América-finalene i 2015 og 2016. Argentina tapte samtlige av disse finalene.

Derfor vil man lure på om Mourinho kanskje vil foretrekke spanjolen. For hva angår Europa League, så har De Gea erfaring fra å vokte buret i en finale. Som 19-åring stod han nemlig finalen da Atlético Madrid beseiret Fulham i 2009.

Som finalekeeper for United har De Gea til gode å tape. FA-cup-finalen i 2016 endte i seier, det samme gjorde ligacup-finalen i 2017. De Gea har også opplevd suksess på landslaget da han vant U21-EM både i 2011 og 2013.

Mourinho har nok mye å tenke på inn mot torsdagens kamp mot Celta Vigo. Å løse det store keeperspørsmålet kan fort bli nøkkelen til avansement. I potten venter en plass i finalen i Stockholm.