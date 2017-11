Tidligere Ajax-profil Abubakari Yakubu (35) er død: - Forferdelige nyheter

Den ghanesiske landslagsspilleren ble 35 år gammel.

Abubakari Yakubu har gått bort i en alder av 35. Det skriver det ghanesiske fotballforbundet på sine Twitter-sider onsdag.

- Vi er triste over å høre om dødsfallet til tidligere landslagsspiller Abubakari Yakubu. Våre tanker er med hans familie, må hans sjel hvile i fred, skriver fotballforbundet på Twitter.

We’re sad to hear the death of former Ghana, Ajax & Vitesse midfielder Abubakari Yakubu, our thoughts are with his family. may his soul RIP. pic.twitter.com/ES9kJ7HdTG