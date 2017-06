Tilnærmet drømmetrekning for håndballherrene

ANNONSE

Landslagskaptein Bjarte Myrhol drømmer om semifinale i håndball-EM etter at gruppene til mesterskapet i januar ble trukket fredag.

Frankrike, Hviterussland og Østerrike kom opp av glassbollen og ble plassert i Norges gruppe B. Trekningen kunne vært langt verre for det norske laget.

Sett bort fra Frankrike, som er verdensmester, var Hviterussland og Østerrike to av lagene som kanskje var ønsket fra seedingsnivå to og fire. Da Hviterussland ble trukket, sto det mellom dem eller et sterkt dansk mannskap i seedingsgruppe to.

– Det var egentlig greit å slippe unna Tyskland og Danmark. Den siste ballen var spennende da det sto mellom Danmark og Hviterussland, sier Myrhol til NTB kun minutter etter at trekningen var gjennomført.

Drømmer om semifinale

Det norske laget gikk helt til finalen i VM, men måtte se seg slått av Frankrike. Nå får Myrhol og hans lagkamerater muligheten til å ta revansj på det franske stjernelaget. Frankrike vant også Norges gruppe i EM-kvalifiseringen.

– De er regjerende verdensmestere, men vi har vist at vi kan slå dem, og det tror jeg Frankrike vet. Jeg tror ikke franskmennene er kjempefornøyde med å trekke oss, forteller Myrhol og påpeker at EM er proppfullt av gode lag.

Han sier han liker at Norges gode håndball har ført til at forventningene stiger.

– Vi har spilt så god håndball i det siste at det er blitt et visst forventningspress på oss, og det synes jeg bare er moro. Jeg blir veldig overrasket hvis ikke vi gutta kommer til å snakke om semifinale. Jeg kan forestille meg at det er det vi går etter, forteller han.

Kan møte hjemmenasjonen

Dersom Norge avanserer fra gruppe B, venter motstand fra gruppe A med Kroatia, Island, Serbia og Sverige.

Det kan bety tidlig kamp mot en hjemmenasjon som vil ha fullt av ekstatiske fans i ryggen. Myrhol vet at nasjonene i geografisk nærhet til vertsnasjonen fort får et publikumsmessig overtak.

– Makedonia har noen veldig fanatiske fans og er et lag som spiller veldig mye bedre når de har turneringer i nærheten. Det samme er det med Serbia og Kroatia.

Landslagskapteinen sier EM er en veldig spesiell turnering og kanskje den aller, aller tøffeste å vinne. Han vet også at lag som kommer videre fra en knallhard gruppe, biter fra seg i sluttspillet.

– Okay, noen grupper er lettere enn andre, men det har vist seg at det kan være lettere å komme langt fra en pulje som er knallhard.

Slik spilles gruppespillet i håndball-EM:

Gruppe A (i Split):

Kroatia, Island, Serbia og Sverige.

Gruppe B (i Porec):

Norge, Frankrike, Hviterussland og Østerrike.

Gruppe C (i Zagreb):

Slovenia, Montenegro, Tyskland og Makedonia.

Gruppe D (i Varazdin):

Ungarn, Tsjekkia, Spania og Danmark.

Mesterskapet avvikles i tiden 12.-28. januar.