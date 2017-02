To hattrick i ellevill 7-1-kamp i Serie A

ANNONSE

Marek Hamsik og Dries Mertens scoret hvert sitt hattrick da Napoli vant 7-1 borte mot Bologna. Kampen var full av dramatikk med røde kort og straffemiss.

De 19.000 tilskuere på Renato Dell'Ara var vitne til en sjelden Serie A-klassiker lørdag kveld.

Hamsik og Lorenzo Inzigne sørget for at gjestene fra Napoli ledet 2-0 allerede etter seks minutter.

Deretter misbrukte vertenes Mattia Destro straffespark etter en José Maria Callejon-hands, uten at Bologna-fansen ga opp.

For Napolis Callejon ble like etterpå utvist for en stygg takling. Men Bologna rakk bare å spille med én mann mer i seks minutter før Adam Masina ble utvist for å ha felt Mertens.

Med ti mot ti var det rått parti. Dries Mertens scoret to mål før pause, og Vasilos Torosidis' redusering midt mellom Mertens-målene hadde bare akademisk betydning.

Marek Hamsik sikret kampens første hattrick med mål etter 70 og 74 minutter, før belgiske Mertens ble første utlending i Serie A-historien med tre hattrick i løpet av en og samme sesong.

Det er sjelden man ser et lag score sju mål i Italia. En uskreven regel i mange år gjør at de fleste overlegne lag letter på gasspedalen etter fem-seks mål.

