To personer påkjørt og drept under rallyløp

Mannlig sjåfør (73) mistet kontrollen og kjørte ut av rallybanen.

Østjyllands Politi bekrefter til Ekstra Bladet at to personer er påkjørt og drept under et rallyløp ved Randers lørdag formiddag.

- Begge to er døde, men de pårørende er ikke varslett enda, sier politiet.

I en pressemelding forklarer politiet at en 73 år gammel mann var føreren av bilen. Mannen skal ha mistet kontroll og kjørt av veien, hvor han skal ha truffet to personer. Han hadde med seg en 22 år gammel kvinnelig kartleser i bilen. Ingen av de to i bilen skal være alvorlig skadd.

Det ble forsøkt livreddende førstehjelp på stedet, men livene var ikke til å redde.

Resten av rallyløpet skal nå være avlyst.

