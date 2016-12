To sene scoringer ordnet seier for United

ANNONSE

MANCHESTER UNITED - MIDDLESBROUGH 2-1

Old Trafford var nære ved å være vitne til et aldri så lite nyttårs-sjokk da gjestene fra Middlesbrough tok en 1-0-ledelse i den andre omgangen. Likevel snudde Paul Pogba og Anthony Martial oppgjøret på hodet, og sørget for at José Mourinho og United kan feire nyttårsaften etter en viktig 2-1-seier.

Hjemmelaget styrte mye av kampen, men slet med å finne veien forbi Víctor Valdés bakerst hos gjestene. Den tidligere United-keeperen var tidvis helt uovervinnelig, og spilte en helt vanvittig kamp på sin gamle hjemmebane.

Det skulle likevel ikke hjelpe. For med to sene scoringer fra franskmennene Anthony Martial og Paul Pogba så måtte selv Valdés se seg slått. Manchester United tok tre livsviktige poeng.

En som var tydelig imponert var England-legenden Gary Lineker.

Manchester United score 2 in a minute to turn things around late on at Old Trafford. Shades of the Fergie era. — Gary Lineker (@GaryLineker) December 31, 2016

- Manchester United scorer to mål på et minutt og snur ting sent på Old Trafford. Slik som under Ferguson, skriver Lineker på sin Twitter-konto.

Også Manchester Uniteds egen Twitter-konto var kjapt frempå og gratulerte den tidligere legenden, som også fyller 75 år denne nyttårsaftenen.

A fitting way to win on Sir Alex's 75th birthday! 🎂🎁 #MUFC pic.twitter.com/N1zvWC4zeH — Manchester United (@ManUtd) December 31, 2016

- En passende måte å feire Sir Alex' 75-årsdag. Gratulerer med dagen, Sir Alex, skriver United på sin egen Twitter-konto.

Såpass imponerende var Uniteds opptreden at selv Usain Bolt, som er svoren United-supporter, ringte inn til Uniteds egen TV-kanalen for å si sin mening.

- Ja, hei, dette er Usain Bolt! Jeg må si at dette var som å se mitt gamle Manchester United. De jobber på og kom igjennom, de gjorde det på det gamle Manchester United-måten, sa den tredobbelte OL-vinneren fra Rio.

United vil nok føle at de hadde fortjent mindre dramatikk etter at Zlatan Ibrahimovic sin avslutning ble annullert like før pause. I pausen var TV 2s eksperter klare på at annulleringen var feil.

- Det er helt uforståelig at det blir annulleret. Zlatan går opp farlig, men det er stor avstand mellom keeper og spiller. Kollisjonen kommer lenge etter at han har trukket foten ned, sa Brede Hangeland i pausen.

Den tidligere landslagkapteinen var heller ikke nådig i sin kritikk av posisjoneringen til Middlesbrough-keeperen.

- Valdés er feig, her skal han være ute og bokse, mente Hangeland om den legendariske spanjolen.

Uniteds sene seier betyr at de ligger likt på poeng med Tottenham som har en kamp mindre spilt. Mourinhos menn lever dermed i håpet om en topp fire-plassering inn mot andre del av sesongen.

- Spillerne mine var fantastiske. Vi gjorde noe jeg elsker; å få supporterne med oss på banen. Det siste kvarteret spilte vi 70.000 mot 11, sa en tydelig fornøyd Mourinho etter kampen.

For Middlesbroughs del betyr det sure tapet at de faller ned på 16. plass. Det blir nok ingen stor nyttårsfeiring for Aitor Karanka og hans menn.

- Det er vanskelig når du taper, men vi må se på de fine tingene. Når du kommer hit og spiller mot United og vi leder 1-0, så må motstanderne være på sitt absolutt beste for å slå oss, sa Aitor Karanka etter kampen.

Adama-flause og uforståelig annullering



Selv om United virket til å være i kjempeform, så var det gjestene fra Riverside som satte en støkk i Old Trafford-publikummet i løpet av de første minuttene.

I det tredje minuttet kjempet Adama Traoré og Middlesbrough seg til en kontring der de var tre Middlesbrough-spillere alene mot Antonio Valencia. På uforståelig vis valgte Traoré å avslutte selv. Forsøket var veikt og seilet utenfor David de Geas mål.

I TV 2-studioet freste Simen Stamsø Møller i pausen.

- Helt ærlig, Adama Traoré må være stokkdum. Jeg blir helt svett av å se på dette. At han ikke spiller en vei er greit, men han ahr kjempemuligheter til å spille ballen. Det dummeste her er at han skyter med utsiden av foten. Enten er han dum eller utrolig nervøs, kanskje begge, tordnet det fra Stamsø Møller i pausen.

Deretter handlet veldig mye om United. I det 14. minutt spilte hjemmelaget seg utsøkt opp langs venstresiden. Anthony Martials innlegg ble headet videre av Henrikh Mkhitaryan som satte opp Paul Pogbas brassespark. Franskmannen fant kun stanga bak Victor Valdés.

Traoré og Middlesbrough fortsatte å satse på kontringer og i det 18. minutt var han nær ved å gjøre opp for sin tidligere blemme da han spilte fri George Friend på lengste stolpe. Hans avslutning ble blokket av Marouane Fellaini.

Veldig mye av det offensive handlet om Martial og Mkhiatryan for United. I det 35. minutt fant franskmannen armeneren like innenfor boksen, men Valdés var kjapt nede.

FEIL?: Her mente mange at Ibrahimovic hadde gitt United ledelsen.

Kun tre minutter senere var det Martial som hamret ballen i stolpen. Minuttet senere fant Zlatan Ibrahimovic nettmaskene med en herlig avlsutning. Old Trafford eksploderte i jubelscener, men det døde omsider.

Dommer Lee Mason mente nemlig at Ibrahimovic hadde kommet inn med en høy fot, og tatt den tidligere United-keeperen med seg i kollisjonen. Dermed ble det frispark utover for Valdés og Middlesbrough.

Tiden rant ut for begge lag på Old Trafford, og dommer Lee Mason sendte lagene til pause på stillingen 0-0.

Sjokket



Det skulle likevel ikke ta lang tid før United fortsatte stormløpet mot Middlesbrough-målet. I det 51. minutt fant Pogba Ibrahimovic på vei gjennom boksen. Avslutningen var lur, men Valdés holdt unna.

Middlesbrough bidro med offensiv sprut i andreomgangen de også, og i det 54. minutt satset Adam Forshaw alt fra om lang 20 meter. Skuddet var godt, men snek seg like utenfor De Geas mål.

Manchester United slet virkelig med å bryte ned Middlesbrough utover i den andre omgangen og etter 65. minutt var Martial igjen frempå. Nok en gang stod Valdés i veien for hjemmelaget.

Og der United ikke får til noen ting så er det Middlesbrough som sjokkerer hele verden. Innlegget til Callum Chambers ble nydelig lagt ned av Álvaro Negredo, og Grant Leadbitter hadde ingen problemer med å hamre inn 1-0 for bortelaget.

SJOKKET: Grant Leadbitter så lenge ut til å ha vunnet kampen for Middlesbrough.

Ibrahimovic var nære på å utligne minuttet etter, men nok en gang var Víctor Valdés kjapt ute og fikk avverget for gjestene på Old Trafford. Kun få minutter senere suste Marcus Rashford forbi alt og alle, men ingen United-spiller stod klar til å avslutte.

Den franske armé overlister Valdés



Ballen spratt rundt i det 75. minutt og på ny var det Uniteds unge engelskmann som viste seg giftigst. På ny lå Valdés parat og fikk stoppet forsøket fra Rashford.

Valdés stod som en levende vegg for bortelaget. I det 79. minutt var han ute og fikk stoppet Martial som var på vei igjennom. Spanjolen var rett og slett umulig å overliste.

Men det voldsomme presset så måtte det ende med en scoring til slutt. En lang ball opp ble stusset ned av Ibrahimovic, og endelig skulle Martial få sin scoring. 1-1 på Old Trafford etter 85 minutter.

ALLEZ: Uniteds franskmenn, Paul Pogba og Anthony Martial, ordnet United-seier.

Og nå var United virkelig i flytsonen. Kun minuttet etter klarte Juan Mata å gjøre seg opp en flekk med rom ute på venstresiden og fikk svingt ballen inn mot Pogba. Franskmannens heading var utagbar, og Valdés var slått på ny.

Middlesbrough forsøkte å mobilisere et nytt angrep for å frustere United på ny og Forshaw var ikke langt unna med sitt langskudd i det 89. minutt. Likevel tviholdt United på ledelsen sin.

Dermed kan Manchester United og José Mourinho smile bredest etter sin femte strake seier i Premier League.