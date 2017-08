Idrettshistoriker Tom A. Schanke er død. Han ble 77 år gammel.

Schanke var en siviløkonom som var best kjent for sitt engasjement i idretten. I løpet av sitt innholdsrike liv jobbet Schanke blant annet som idrettsarrangør, idrettsleder og redaktør for «Kyllingposten».

Han var Norges mest profilerte idrettshistoriker og forfatter av Norsk Idrettsleksikon.

Scheie: - En helt enestående person

Tidligere NRK-kommentator Arne Scheie var blant dem som nylig mottok beskjed om Schankes bortgang med sorg. Scheie er full av lovord om «sin gode venn».

- Jeg vil huske han som en helt enestående person. Han var så engasjert. Han var en idrettshistoriker som var så kunnskapsrik. Han var helt unik. Tom tok vare på idrettshistorien og brant til de grader for alt som hadde med idrett å gjøre, sier Scheie til Nettavisen.

Sammen med daværende og tidligere NRK-kolleger ble Scheie ofte invitert på quiz-kvelder hjemme hos Schanke.

- Det var helt fantastisk det jeg opplevde med Tom. Han var en god venn, forteller Scheie.

GODE VENNER: Tom A. Schanke skaffet seg mange gode venner i idrettsmiljøet. Her feirer han sin gode venn Hjalmar "Hjallis" Andersens 75-års jubileum sammen med tidligere NRK-kommentator Per Jorsett.

Et idrettsliv

Schanke ble født 31. juli 1940 og vokste opp på Hønefoss. Allerede i tidlig alder viste han stor interesse for sport og var selv en aktiv friidrettsutøver i ungdommen.

I sitt voksne liv fortsatte den karismatiske hønefossingen å vise et enormt engasjement for idretten.

I 1972 startet han opp Oslo Ballklubb hvor han var spillende trener og president. Selv om klubbens sportslige suksess uteble, var Oslo Ballklubb Schankes vei inn på Norges Fotballforbunds forbundsting.

På 80-tallet fremmet Schanke en rekke lov- og endringsforslag på Fotballtinget. Han skal i alt ha fått vedtatt nærmere 80 av sine forslag. Det mest omtalte ble enstemmig vedtatt på Fotballtinget i Haugesund i 1987. Da ble det besluttet at alle seriekamper som endte uavgjort skulle avgjøres med straffesparkkonkurranse. Forslaget innebar også at vinnende lag ble belønnet med tre poeng for seier i stedet for to. Forslaget om straffesparkkonkurranse ble vedtatt som en prøveordning og ble ikke videreført etter 87-sesongen, men tre poeng for seier står den dag i dag.

I 1985 startet Schanke og Nicolai Johansen Norsk Fotballs Venner (NFV) hvor han frem til 2005 var daglig leder. Det var en offisiell støtteforening for Norges Fotballforbund som skaffet 20 millioner kroner til barnefotballen i Norge.

Idrettsleksikon og hederspriser

Fra 2000 til 2010 ble Schanke engasjert av Kulturdepartementet for å arrangere OL-gallaer for regjeringen. I samme periode jobbet han også med et eget idrettsleksikon som han for første gang ga ut gjennom Aller Forlag i 2006. I årene som fulgte fortsatte han å jobbe med en utvidet versjon av leksikonet og i 2012 ga han ut en firebindsutgave på eget forlag. Det enestående oppslagsverket på 1152 sider tar for seg norsk idrettshistorie for de siste 150 årene.

OL-GALLA: Tom A. Schanke (t.v) ble engasjert av Kulturdepartementet for å arrangere OL-galla. Her med Kon Harald som en av festdeltakerne i 2010.

Schanke har også vært en ivrig kommentator og har siden 2002 gitt ut «Kyllingposten» hvor han har diskutert norsk idrett. Schankes spalte har over 1000 abonnementer og har blitt sitert en rekke ganger i riksdekkende medier.

I 2013 mottok hønefossingen den nordiske leder- og journalistprisen, Torsten Tegnérs minnepris og stipend. Han var den tredje nordmannen til å motta prisen etter at den ble innstiftet i 1989. I 2015 ble Schanke tildelt Norges idrettsforbunds hederstegn «for sin uegennyttige innsats for å samle norsk idretts stolte historie gjennom sitt idrettsleksikon». Samtidig kjøpte NIF rettighetene til leksikonet hans.

Idrettspresident Tom Tvedt synes det var en trist beskjed å få at Schanke har gått bort.

- Jeg fikk lære Tom å kjenne personlig, noe jeg satt stor pris på. Han var en stor forsvarer av norsk idrett. Han gjorde en fantastisk jobb med å dokumentere norsk og internasjonal idrettshistorie. Det er en stor idrettsvenn og idrettspersonlighet som har gått bort, sier Tvedt til Nettavisen.

De siste årene har Schanke blitt brukt som ekspert av flere medier i forbindelse med større idrettsarrangement. For under en uke siden var Nettavisen i kontakt med Schanke som tok seg tid til å hylle den norske innsatsen i VM i friidrett i London.