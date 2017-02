ANNONSE

Torgeir Børven er klar for Brann etter at han ble frigitt fra kontrakten med FC Twente. Det bekrefter Brann på sine egne hjemmesider torsdag. Børven var, som kjent, innom klubben på et låneopphold i 2016.

Brann bekrefter at de forsøkte å signere Børven etter låneoppholdet, men at det da viste seg for vanskelig. Nå har 25-åringen signert en treårskontrakt med de rødekledde fra Bergen.

- Nå er jeg glad. Jeg trivdes veldig godt i Brann i fjor høst selv om jeg fikk begrenset spilletid. Målet er å selvsagt meg inn på laget og vise mitt beste, sier Børven til Brann sine hjemmesider.

Sist gang Børven var i Bergen fikk han fire ligakamper. Det ble ingen mål den gangen. Må satser han på å kunne få gjort opp for det.

- Jeg har noe ugjort i Brann. Jeg klarer ikke å legge vekk tanken om å lykkes i klubben, sier Børven.

Spissen har tidligere harr suksessfulle perioder både i Odd og Vålerenga, men ble som nevnt frigitt av FC Twente for kort siden. Der hadde han kontrakt frem til 2018-sesongen.

Brann bekrefter at Børven nå drar til Gran Canaria for å slutte seg til resten av troppen. Spissen blir Branns tredje signering denne vinteren etter at Vito Wormgoor og Petter Orry Larsen også har kommet inn dørene på Brann Stadion.