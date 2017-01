Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Den chilenske avisen El Mercurio melder at Chelsea og Antonio Conte har lagt sitt elsk på Arturo Vidal. Conte skal være interessert i å styrke midtbaneleddet, og skal allerede ha snakket med Bayern München-spilleren på telefonen. Den chilenske avisen mener å vite at Bayern kommer til å kreve rundt 600 millioner kroner, samt vente til sommeren, før de lar midtbaneterrieren gå.

Mye kan likevel tyde på at Chelsea vil styrke midtbanen i januar. Daily Star skriver nemlig at klubben har fått et bud avvist på Franck Kessie fra Atalanta. Den ivorianske midtbanespilleren har tidligere vært koblet til Arsenal og Manchester United.

Serge Gnabry har imponert etter overgangen fra Arsenal til Werder Bremen. Såpass god har han vært at tyske Bild nå mener at Arsene Wenger vurderer å hente han tilbake. Bayern München og Bayer Leverkusen skal også være interesserte i 21-åringen, som har en utkjøpsklausul på rundt 90 millioner kroner.

En spiller som ser ut til å droppe Premier League er jamaicanske Leon Bailey. 19-åringen, som til daglig spiller i Genk, har vært koblet til Manchester United og Liverpool, samt klubber som Hull og Everton, men skal ha bestemt seg for en overgang til Bayer Leverkusen. Lynvingen skal allerede ha besøkt den tyske klubben ifølge den belgiske avisen HLN.

Det går mot overgang for Robert Snodgrass. Hull-playmakeren har interesse fra Burnley, Middlesbrough og West Ham, og The Guardian melder at Burnley allerede har fått et bud akseptert på 29-åringen. Likevel gjenstår det å se om noen av de andre lagene byr like mye, og hva Snodgrass selv ønsker.

M'Baye Niang er en av verdens mest spennende unggutter innen fotballen, og nå er han på vei til Watford. AC Milan har gått med på å låne ut 22-åringen denne sesongen, og Watford kan gjøre overgangen permanent for rundt 140 millioner kroner, melder The Guardian.

Det har lenge gått rykter om at Asmir Begovic kan være på vei vekk fra Chelsea. Nå melder The Guardian at Antonio Conte har sett seg ut Craig Gordon fra Celtic som en mulig avlaster dersom den bosniske landslagskeeperen forsvinner. Likevel ønsker ikke Celtic-trener Brendan Rodgers å miste 34-åringen.

Vi tar også med at SkySports hevder at Gastón Ramírez har lagt inn ønske om overgang fra Middlesbrough. Den uruguayanske landslagsspilleren kan fort bli å finne i andre farger når vi skriver februar på kalenderen.