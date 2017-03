Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

The Telegraph melder at Mesut Özil enda ikke har svart på Arsenals kontraktstilbud, og at mye tyder på at tyskeren tar følge med Alexis Sánchez ut døra på Emirates denne sommeren. En annen som har sett seg lei av Arsenals underprestering skal være Alex Oxlade-Chamberlain melder samme avis. Flere klubber, blant andre Liverpool, skal følge utviklingen rundt Chamberlain tett.

Med såpass mange som vurderer sin fremtid i London, så er det nok naturlig at Arsenal titter på erstattere. En av disse kan bli Maximilian Philipp, skriver tyske Bild. Borussia Mönchenglad-spilleren skal være interessert i en overgang til England, og Tottenham følger også med på 23-åringen skriver den tyske avisen.

Gazzetta dello Sport i Italia skriver at Chelsea-sjef Antonio Conte ønsker å signere en spiss til sommeren. Spissen han har sett seg ut skal være Torino-angriperen Andrea Belotti. 23-åringen står med hele 23 mål på 27 kamper denne sesongen, og kan komme til å koste opp mot 900 millioner kroner. Også Manchester United og Real Madrid skal stå klare med sjekkheftene, melder Gazzetta.

Manchester United skal være på jakt etter en angriper, og en de skal ha sett seg ut er Dries Mertens fra Napoli. Den belgiske angriperen har en kjempesesong og står med 23 scoringer og 11 målgivende på 34 kamper denne sesongen. Den italienske avisen Il Mattino melder at 29-åringen allerede har møtt representanter fra United.

Liverpool ser også til tysk fotball og Liverpool Echo melder at Jürgen Klopp ser til Bayer Leverkusen. Der spiller nemlig superangriperen Julian Brandt, som skal stå veldig høyt på Klopps ønskeliste til sommeren.

EM-vinner Rui Patricio skal være klar for å forlate moderklubben Sporting i Portugal til sommeren. Ifølge franske Foot Mercato skal Watford stå klare med åpne armer til sommeren. De vil likevel få konkurranse av franske Marseille, skriver Foot Mercato.

Daily Mirror melder at West Ham fortsatt ser etter en høyreback, og skal ha funnet spilleren de ønsker å signere. Mannen det er snakk om er 25 år gamle Kevin Malcuit som til daglig spiller i Saint-Etienne. Slaven Bilic skal, ifølge avisen, ha forsøkt å signere Malcuit allerede i januar.

En mann som kan være på vei vekk fra West Ham er Andy Carroll. Den høyreiste angriperen skal være sterkt ønsket av flere kinesiske klubber. Daily Mirror melder at Tianjian Quanjian, Hebei China Fortune og Shandong Luneng alle skal stå klare med svimlende 350 millioner kroner for 28-åringen.