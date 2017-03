Torsdagens Premier League-rykter

ANNONSE

Spanske Cadena COPE melder at Manchester United har lagt inn to bud på Kylian Mbappé fra AS Monaco. Visstnok skal den engelske giganten først ha lagt inn et bud på 80 millioner euro (rundt 735 millioner norske kroner). Dette skal ha blitt avvist, men United skal ikke ha gitt seg der. Etter Monacos seier over Manchester City i Champions League skal United ha fulgt opp med et bud på 110 millioner euro (rundt én milliard norske kroner) for supertalent. Igjen skal monegaskerne ha sagt nei.

Sist sommer var det knyttet mye rykter rundt Riyad Mahrez. Den algeriske magikeren ble værende i Leicester, men nå kan det se ut til at han øyner en overgang. Den spanske avisen Sport skriver nemlig at Barcelona skal være veldig interessert i å hente Mahrez til sommeren.

Det har blitt spekulert mye i det som skjer med Arsenal til sommeren. Nå skriver italienske Gazzetta dello Sport at både Juventus og Manchester United følger tett med på situasjonen til Mesut Özil. Også tyrkiske Fenerbahce skal være klare til å kaste seg inn i kampen om den tyske playmakeren til sommeren.

Liverpool girer opp til overgangsmarkedet til sommeren, og kan ha grunn til å være entusiastiske. Timo Werner, som har vært en av RB Leipzig sine beste spillere denne sesongen i Tyskland, har nemlig åpnet for en overgang. Til tyske BILD forteller angriperen at å være en del av Liverpool ville vært helt spesielt.

BILD melder også at West Ham snuser på Bobby Wood fra Hamburg. Den amerikanske spissen skal være av store interesse for Slaven Bilic, og skulle den tyske storklubben rykke ned, hvilket virker mer og mer sannsynlig, kan spissen komme på billigsalg.

Jonas Olssons tid i Premier League kan nærme seg slutten. West Bromwich-stopperen spiller ikke mye under Tony Pulis, og til svenske Expressen bekrefter Djurgården-direktør Bosse Andersson at de skal i møte med Olsson for å snakke om hans fremtid.