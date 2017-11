Tottenham filleristet Real Madrid og vant 3-1

Cristiano Ronaldo & co ble rundspilt av Mauricio Pochettinos menn.

TOTTENHAM - REAL MADRID 3-1

Tottenham utklasset Real Madrid på Wembley, og senket de regjerende Champions League-mesterne 3-1. To scoringer av Dele Alli, samt en scoring av Christian Eriksen senket Cristiano Ronaldo & co.

Alli gav Tottenham-ledelsen med en scoring nok skulle ha blitt avblåst for offside i første omgangen, før han vartet opp med en herlig enkeltmannsprestasjon i andre omgangen. Da Eriksen satte inn den tredje var totaldominansen komplett.

- Det er total ydmykelse av Real Madrid nå. Det er en perfekt kontring. Kane løfter blikket, finner Eriksen som er iskald og setter den over foten til Madrid-keeperen, sa Viasport-kommentator Vidar Davidsen.

Alli selv var bare skuffet over at han ikke fikk satt kronen på kveldens verk.

- Jeg er skuffet over at jeg ikke fikk hat-tricket, skal jeg være ærlig. Jeg hadde en enkel sjanse på slutten etter et innlegg. Det viktigste er likevel at laget fikk seieren, det var hovedmålet. Det var fantastisk å sette to scoringer, og jeg så frem til å spille Champions League etter å ha vært utestengt, sa Dele Alli til Viasport etter kampen.

En annen som var veldig fornøyd med seieren var Tottenham-treneren Mauricio Pochettino, som lurer på om kanskje «Wembley-spøkelset» nå er borte.

- Det er opp til oss til å vinne disse kampene så man slutter å snakke om det, men selvfølgelig så er det jo vanskelig. Det er vanskelig når du skal bytte stadion, og dette er jo vanskelig. Dette har vært komplisert, men vi har blitt bedre her, og dermed legger vi vekk den unnskyldningen og håper Wembley kan fortsette å gi oss slike fine kvelder, sa Pochettino til Viasport.

Cristiano Ronaldo skulle rette opp noe av inntrykket da han hamret ballen i mål i den andre omgangen. Det skulle dog ikke bety mye for Madrid, som gikk på sitt første tap i årets Champions League.

- Vi tapte mot et bedre lag i kveld, vi gratulerer motstanderen. Dette er et tap vi må akseptere og sånn er det. Vi manglet mye. Når du taper en kamp så mangler du ting, men jeg føler vi gjør en del bra. De hadde bedre spill, og vi må akseptere at dette er deres seier, sa Madrid-trener Zinédine Zidane til Viasport.

Likevel nektet Zidane å høre prat om krise.

- For resten så er vi kanskje i krise, men ikke for oss. Nå har vi tapt to kamper og det er ikke bra. Men vi trenger ikke å snakke om noen krise, sa Zidane til Viasport.

Seieren betyr at Tottenham dytter Real Madrid ned fra toppen av gruppe H i årets Champions League. De står nå med 10 poeng, hvilket er tre flere enn Zinédine Zidanes gutter.

Kontroversiell ledelse



Det var hjemmelaget på Wembley som kom best i gang da Tottenham suste i angrep fra start. Både Harry Kane og Christian Eriksen truet et passivt Real Madrid innledningsvis.

I det 14. minutt fant Kane en umarkert Kieran Trippier ute på høyrekanten, og backen fikk slått ballen perfekt inn foran mål. Dessverre for Tottenham rakk ikke Dele Alli frem denne gangen.

Dessverre for Tottenham ser det ut til at de må klare seg uten Toby Alderweireld en stund. Belgieren måtte nemlig av med det som så ut som en hamstringskade midtveis i omgangen.

I det 27. minutt skulle dog denne duoen endelig lykkes. For Tripper utnyttet at Marcelo suste i angrep, og kunne boltre seg i rom. Pasningen, igjen på direkten, var presis og fant Alli inne foran mål.

Den engelske landslagsstjernen bredsidet inn 1-0, men reprisene viste at Tripper var i offside da han ble spilt igjennom.

- Det er helt utrolig å ikke se den, det er helt utrolig, sa Viasport-kommentator Roar Stokke om at Allis scoring ble stående.

Cristiano Ronaldo har ikke hatt den beste sesongstarten, og brukte tid på å introdusere seg denne kvelden også. Etter halvtimen spilt skulle portugiseren likevel vise seg frem.

Etter å ha blitt spilt fri ute på venstre, så tvang han Lloris til redning da han forsøkte å lure ballen inn fra skrått hold. Minuttet senere var han frempå igjen da han ble spilt fri like utenfor boksen. Igjen var Lloris patent.

Harry Kane fikk muligheten i det 43. minutt etter at et nytt fantastisk Trippier-innlegg ble sleivet av Moussa Sissoko. Kun en fantastisk blokk fra Sergio Ramos stoppet superspissen fra å finne nettet.

Det var Mauricio Pochettino og hans menn som kunne smile bredest inn i pausen. Tottenham ledet 1-0 etter de første 45 minuttene på Wembley.

Klasseforskjell



Dele Alli skulle vise seg å være en nøkkelmann for hjemmelaget denne kvelden. Han vendte først vekk Casemiro én gang, for så å gjøre det enda en gang og hamret ballen, via Ramos, og i mål for Tottenham.

Det ville seg rett og slet tikke for Madrid. Etter en corner havnet ballen foran Spurs-buret der både Ramos og Ronaldo lurte. Førstnevnte hamret til, men traff Ronaldo før ballen spratt unna.

Cristiano hadde kanskje ingen god dag, men Spurs' Christian kunne smile bredt etter 64 minutter. På en kontring kombinerte nemlig Alli, Kane og Eriksen kombinerte nydelig, og den danske superstjernen gav Tottenham 3-0

Alli hadde muligheten til å sikre deg hattricket i det 80. minutt da han på ny luktet et herlig Trippier-innlegg. Engelskmannen snek seg inn bak ryggen på Nacho Fernández, men fikk ikke styrt headingen sin på mål.

I det 80. minutt skulle det endelig se litt bedre ut for Ronaldo og Madrid. Etter at hjemmelaget ikke fikk ryddet unna et Marcelo-innlegg fikk Ronaldo stå alene og hamret inn reduseringen til 1-3.

Flere scoringer skulle det ikke bli på Wembley denne kvelden. Tottenham tok en kjempeskalp ved å beseire de regjerende Champions League-mesterne, Real Madrid, 3-1.

