Tottenham sikret avansement etter thriller mot Wycombe

TOTTENHAM - WYCOMBE WANDERERS 4-3

Det så lenge ut til at Wycombe skulle smelle en cupbombe på White Hart Lane da de ledet 2-0 til pause. Tottenham slo tilbake og fikk 2-2 før Gary Thompson gjorde 3-2. Dele Alli så ut til å redde omkamp med 3-3, men Heung-min Son ville det annerledes og ordnet 4-3 like før slutt.

- For en kamp, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes da målene haglet inn mot slutten av det spennende oppgjøret på White Hart Lane.

Kaptein Paul Hayes var spesielt toneangivende for gjestene og satte begge målene før pause, det første på en utsøkt volley. Med Tottenhams to scoringer virket det neste som et spørsmål om tid før hjemmelaget skulle ta seieren.

Son reduserte før Vincent Janssen hamret inn reduseringen. Etter scoringer av Thompson og Alli skulle avgjørelsen falle seks minutter på overtid. Heung-min Son ble den store helten for Tottenham som nå er klare for FA-cupens femte runde.

Sjokkåpningen



Allerede minuttet inn i kampen varslet Wycombe at de kom til White Hart Lane for å sjokkere. Adebayo Akinfenwas heading inn i boksen ble møtt av kaptein Paul Hayes som burde ha scoret. Hans heading smalt i tverleggeren bak Michael Vorm.

Akinfenwa fortsatte å være et uromoment på topp for Wycombe, og viste frem kjempekreftene sine med en hard heading i det 7. minutt. Vorm var igjen patent.

Tottenham tok omsider over mer av banespillet mot sine motstandere fra League Two. Heung-min Son burde gitt hjemmelaget ledelsen i det 19. minutt da keeper Jamal Blackman bommet med en utboksning. Sør-koreanerens skudd suste utenfor mål.

I det 24. minutt skulle Hayes få honnør for sitt strev. Tottenham fikk ikke klarert vekk en corner som landet perfekt på foten til Wycombe-kapteinen. Volleyen overlistet Vorm og Wycombe hadde sjokkert Tottenham.

Hjemmelaget satte opp tempoet videre i omgangen, og etter 26. minutter burde Moussa Sissoko ha utlignet. På streken stod kaptein Hayes og fikk rensket unna franskmannens forsøk.

Da Blackman reddet Sons avslutning kun to minutter etter virket det rett og slett ikke som dette var Tottenhams kamp. Kun et par minutter etter skulle vondt bli verre.

Cameron Carter-Vickers tok en råsjans på å takle Sam Wood inne i egen boks, og dommer Roger East var ikke i tvil om forseelsen inne i boksen. Fra straffemerket var Hayes sikker, og doblet ledelsen.

- Nå er det sjokktilstander på White Hart Lane, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes da gjestene fra League Two hadde stilnet White Hart Lane på ny.

Spurs forsøkte å mobilisere et angrep mot slutten av omgangen, men fant rett og slett ikke vei i velinga i den første omgangen. Dermed kunne gjestene smile bredest med en 2-0-ledelse til pause.

Stjernene står frem



Tottenham kastet ikke bort mye tid i den andre omgangen, og Son burde redusert etter 51 minutter. Sør-koreaneren ble spilt nydelig igjennom, men ble forstyrret i avslutningsøyeblikket.

Etter timen spilt skulle Spurs endelig få lønn for strevet sitt. Son plukket opp ballen etter en corner og hamret ballen mot Blackmans nærmeste stolpe. Der hadde Chelseas lånesoldat åpnet litt for mye rom og Tottenham hadde redusert.

Mauricio Pochettinos neste trekk var å sende utpå Mousa Dembélé og Dele Alli i jakten på utligning og seiersmål mot gjestene fra Wycombe. Det var uansett en annen innbytter som skulle vise seg utslagsgivende.

Vincent Janssen kom innpå til pause og i det 64. minutt ble han stoppet på ulovlig vis av Aaron Pierre inne i egen boks. Straffen tok nederlenderen selv, og scoret sitt første mål siden oktober.

I det 67. minutt spratt ballen plutselig Wycombes vei og Wood burde muligens ha gjort det bedre med sin avslutning like innenfor Tottenham-boksen. Avslutningen seilet utenfor Vorms mål.

Men kampen på White Hart Lane skulle ha enda en vending. Myles Weston suste nedover venstrekanten og geleidet et herlig innlegg inn i boksen. Der ventet Garry Thompson som stanget ballen forbi en sjanseløs Michael Vorm i det 84. minutt.

Kun fem minutter senere skulle Tottenham likevel slå tilbake en siste gang. Innbytter Dele Alli ble spilt herlig igjennom, og gjorde ingen feil alene med Blackman.

I det kampen så ut til å renne ut i uavgjort og omkamp steg Son frem seks minutter på overtid. Hans avslutning fra spiss vinkel overlistet Blackman og White Hart Lane eksploderte i eufori.

Tottenham er klare for femte runde i FA-cupen etter en fantastisk kamp mot Wycombe.