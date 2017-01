Trøbbel med det kamerunske fotballforbundet stopper Joel Matip fra å spille

ANNONSE

Liverpool skulle gjerne ha spilt med Joël Matip i søndagens storkamp mot Manchester United, men en bisarr situasjon gjør at han nå må stå over.

Liverpool skal nemlig ikke ha fått klarsignal fra FIFA til å bruke den høyreiste stopperen.

Problemet, ifølge Liverpools egen uttalelse, er at det kamerunske fotballforbundet ikke tillater Matip å representere sin klubb. Matip ble nemlig valgt i Kameruns topp til Afrikamesterskapet.

Liverpool FC statement on Joel Matiphttps://t.co/ZuLGaiqgU5 — Liverpool FC (@LFC) January 15, 2017

Liverpool skriver i sin uttalelse at Matip har gjort det klart at han ikke ønsker å representere Kamerun lenger, og har ikke spilt for landslaget siden september 2015.

Klubben har siden ikke fått klarsignal til å bruke Matip av FIFA da det kamerunske fotballforbundet rett og slett ikke har gitt lov til å bruke spilleren.

- Dette er det du kan kalle en farse, sier den anerkjente Liverpool-journalisten Tony Barrett om den smått utrolige situasjonen.

I think that's what's known as a farcical situation. — Tony Barrett (@TonyBarrett) January 15, 2017

Situasjonen har blitt møtt med stor irritasjon blant flere supportere på Twitter.

Liverpool ownership unhappy with FIFA: Joel Matip withdrawn by club for Utd game as LFC failed to receive clarity from FIFA over eligibility — Rob Harris (@RobHarris) January 15, 2017

Usual shambles from FIFA. Liverpool have been unable to get any clarity from the governing body over Matip's eligibility. #LFC — James Pearce (@JamesPearceEcho) January 15, 2017

No Matip and now no Clyne. Not in the face! #LFC #YNWA — Joseph Maxon (@hockeyjoemaxon) January 15, 2017

Cameroon cracking the whip with Joel Matip... — Sangxa (@sangxa) January 15, 2017

Joel Matip not being allowed to play is ridiculous — Harry (@HarryMoffett) January 15, 2017