Tromsø slo Lillestrøm og nærmer seg trygg plass i Eliteserien

Magnar Ødegaard og Thomas Lehne Olsen sikret seieren for «Gutan».

TROMSØ - LILLESTRØM 2-1

Tromsø og Simo Valakari nærmer seg sikker grunn i Eliteserien nå etter 2-1-seieren over Lillestrøm søndag kveld. Magnar Ødegaard og Thomas Lehne Olsen stod for scoringene for «Gutan».

Simen Kind Mikalsen skapte ny spenning i oppgjøret i den andre omgangen, men Arne Erlandsens gutter klarte fant ikke veien til en utligning på Alfheim.

Dermed vant Tromsø, og står nå på samme poengsum som Aalesund på playoff-plassen. Det er også kun to poeng opp til Sogndal og Vålerenga, som begge ligger på trygg grunn.

- Vi trengte disse poengene, og første omgang var briljant. Jeg må også gi gutta litt ros for hvordan de slåss i andre omgang mot et veldig vanskelig lag. Det var mye dødballer og de er sterke. Gutta mine jobbet hardt hele kampen, og jeg synes vi fortjente denne seieren, sa Tromsø-trener Simo Valakari til Eurosport etter kampen.

For cupfinalist Lillestrøm faller de ned på 11.plass etter 24 spilte kamper. De står med tre poengene ned til direkte nedrykk etter søndagens tap.

- Vi starter dårlig, men vi får ta med oss andreomgangen. Førsteomgangen ødelegger vi for oss selv ved å prestere dårlig, sa LSK-trener Arne Erlandsen til Eurosport etter kampen.

Pangstart



Det var hjemmelaget på Alfheim som kom best i gang. Allerede etter ett minutt ble Magnar Ødegaard regelrett truffet av en Morten Gamst Pedersen-corner. Avslutningen endte opp bak Arnold Origi, og Tromsø ledet.

«Gutan» fortsatte å dominere på hjemmebane og etter 14 minutter kunne Thomas Lehne Olsen ha doblet ledelsen for hjemmelaget. Avlslutningen strøk til side for mål.

Lehne Olsen skulle dog få en ny sjanse kun tre minutter senere da Gamst Pedersen headet en høy ball inn i bakrom, der Lehne Olsen allerede ha startet sitt løp.

Alene med Origi fikk han vippet ballen elegant over LSK-keeperen og doblet ledelsen for Tromsø etter knappe kvarteret spilt i Nord-Norge.

Det skulle ta lang tid før Lillestrøm registerte en skikkelig målsjanse, men i det 27. minutt burde Chigozie Udoji gjort det bedre da Frode Kippes heading fant han inne i boksen. Hans forsøk ble mesterlig avverget av Gudmund Taksdahl Kongshavn i Tromsø-buret.

En stor strek i regningen for LSK var at toppscorer Erling Knudtzon måtte av banen etter halvtimen spilt. Han ble erstattet av Marco Tagbajumi.

Tempoet senket seg litt utover i omgangen, men like før pause fikk Lehne Olsen på ny en sjanse fra spiss vinkel. Heldigvis for Lillestrøm var Origi kjapt nede og fikk avverget.

Dermed kunne Simo Valakari og hans gutter smile bredest i garderoben etter de første 45 minuttene.

LSK trykker på



Innbytter Tagbajumi var på farten i starten av den andre omgangen, og allerede etter syv minutter av den andre omgangen hamret han ballen i stolpen.

Den andre omgangen skulle starte mye bedre for Lillestrøm. Udoji fant Tagbajumi på et herlig løp, og med Taksdal Kongshavn på vei ut av målet kunne Oslo-gutten enkelt legge ballen over til Simen Kind Mikalsen. Han gjorde ingen feil og reduserte til 2-1.

Tromsø jobbet seg mer og mer inn i kampen, og etter 67 minutter var Mushaga Bakenga farlig frempå. Forsøket hans ble blokkert, og LSK rakk å klarere ut til corner før han fikk en ny sjanse.

I det 74. minutt var Ødegaard nære på å score sitt andre mål for kvelden da han fikk vippet frispark sitt mot mål. Origi i LSK-buret var dog patent og fikk holdt ballen i fast grep.

Moses Ebiye kom innpå i den andre omgangen og etter 84 minutter testet han Taksdal Kongshavn fra distanse. Den tidligere Vålerenga-keeperen hadde ikke noe problem med å holde forsøket.

Gjermund Åsen var svært nære en scoring i det 89. minutt da han fikk vendt opp og skutt inne i LSK-boksen. Dessverre for Åsen var Origi kjapt nede og fikk avverget.

Det ville seg ikke for cupfinalist Lillestrøm denne søndagen, og dermed kunne Tromsø juble for tre livsviktige poeng. Ting begynner å se lysere ut for Simo Valakaris menn som nå nærmer seg trygg grunn i Eliteserien.

