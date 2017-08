Tror Adegbenro blir dyr etter Ajax-seieren: - Kan komme til å le av femten millioner

Nigerianeren senket Ajax med tre mål på to kamper.

LERKENDAL (Nettavisen): Etter Rosenborgs 3-2-seier over Ajax, og 4-2 sammenlagt, var Samuel Adegbenros navn på alles lepper. Nyervervelsen fra Viking hadde nemlig scoret tre av trøndernes fire scoringer over de to kampene.

Han ankom Viking for femten millioner i forrige uke, og mye kan tyde på at han allerede har tilbakebetalt den summen. Faktisk kan det se ut til at han ikke bare har tilbakebetalt, men også tjent inn store summer for RBK.

Til TV 2 fortalte Tove Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg, at klubben er garantert mellom 70 og 100 millioner kroner bare for å delta i gruppespillet av Europa League.

Nederlandsk favoritt

Selv har ikke hovedpersonen lagt så veldig mye fokus på hverken sin egen overgangssum, eller andre økonomiske spørsmål.

- Skal jeg være ærlig, så har jeg ikke tenkt på overgangssummen. Jeg har bare tenkt på det jeg kan tilføre laget. Jeg tenker ikke så mye på pengene, jeg har jo ikke gjort noe ennå. Vi får se om vi går videre i Europa League, sier Adegbenro til Nettavisen etter den fantastiske kampen.

Han beviste at det bor et vanvittig talent i ham mot det Europa League-finalistene fra forrige sesong.

- Treneren sa at jeg skulle det jeg kan, og gjøre slik jeg gjorde i Amsterdam. Jeg måtte bare ta sjansen. Jeg blir ikke nervøs, dette er jo fotball.

- Men kan vi kanskje si at du liker best å spille mot Ajax?

- Haha, ja, vi kan vel si det! Men dette handler jo ikke om meg, det handler om laget. Jeg er bare heldig som scorer målene, sier en smørblid Adegbenro.

Store summer

Mens Adegbenro virkelig viste seg fra sin beste side, så slet Ajax' Kasper Dolberg med å gjøre det samme. Nederlandske medier har den siste tiden koblet den danske 19-åringen med en overgang til Monaco. Prislappen? 50 millioner euro (rundt 465 millioner kroner).

- Det er jo klart at om han leverer slike kamper, så kommer vi til å le av at vi kjøpte han for femten millioner. Da er han verdt adskillig mer. Når Ajax har en spiss verdsatt til rundt 500 millioner kroner, så er det klart det skal noen kroner til for at Adegbenro skal dra, sier Rosenborg-kaptein Tore Reginiussen til Nettavisen.

I SKYGGEN: Kasper Dolberg, Ajax' supertalent, levde ikke opp til forventningene mot Rosenborg.

Han ble sittende på benken torsdag med en skade, men lot seg begeistre av sin nye lagkamerat.

- Om han fortsetter slik som dette, så blir det vanskelig å holde på han. Da kommer det større klubber inn i bildet ganske kjapt, men vi håper han blir her og skal levere over tid for oss. Nå får vi en høst med gruppespill og store kamper, så det blir en fantastisk for mange av spillerne å vise seg frem, sier Reginiussen.

HAR LATT SEG IMPONERE: Tore Reginiussen tror Adegbenro kan bli en dyr mann.

Han er likevel glad for at det FIFAs reglement gjør det umulig for Adegbenro å forsvinne igjen denne sommeren.

- Det er vel noen regler om hvor mange klubber du kan spille for i en sesong, så vi får takke for det, sier Reginiussen. Reglementet sier nemlig at en spiller ikke kan spille for flere enn to klubber i løpet av en sesong. Adegbenro har, som kjent, allerede spilt for både Viking og Rosenborg.

Ikke bekymret

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen er også fornøyd med det han har sett fra lagets nye yndling. Selv om det internasjonale overgangsvinduet er oppe i noen dager til nekter han å høre snakk om at han kan være på vei vekk allerede.

- Han har jo bare vært her i et kvarter, vi skal jo ikke begynne å selge han nå. Vi ser jo et fantastiske potensiale i den herremannen, men han skal få spille seg trygg i RBK-drakta og så skal han få flytte om noen år, sier Ingebrigtsen.

ROLIG: Kåre Ingebrigtsen tror Samuel Adegbenro blir å finne på Lerkendal en god stund fremover.

Både på Lerkendal torsdag, og Johan Cruyff Arena sist uke, ble Adegbenro introdusert i det 68.minutt. Det har resultert i tre scoringer på en drøy omgang i Europa League.

- Både han og Matti er spillere som kan endre et kampbilde, så det var en tanke vi hadde om at de skulle inn etter 60-70 minutter, sa Ingebrigtsen, som også understreket at hans nigerianske super-angriper blir værende på Lerkendal en stund fremover.

- Med seks kamper til i Europa League kan han bli mer verdt. Og det er jo problemet nå, for det er sikkert flere spillere som skal ha Rosenborg-spillere i julegave. Det er jo en del av det av å komme inn i Europa. Med overgangssummer handler det jo også litt om hvem som er interessert, men han skal ingen sted, sa Ingebrigtsen.

Selv er ikke hovedperson spesielt interessert i å snakke om summer eller overganger. Etter å ha sendt ut finalistene tror Adegbenro nemlig at Rosenborg kan sjokkere Europa flere ganger denne sesongen.

- Jeg tror at alt kan skje i fotball. Selv de beste lagene som Barcelona og Real Madrid taper fra tid til annen. Så vi må bare fortsette å drømme og tro på oss. Selvfølgelig tror jeg vi kan gå videre uansett hvem vi møter. Alt er mulig.