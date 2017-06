Tror Ronaldo-saken kan være PR-stunt: - Snakker ikke om skattefusket

ANNONSE

Cristiano Ronaldo har blitt et hett tema de siste dagene. Den portugisiske superstjernen er mistenkt for skattefusk, og skal samtidig ha gjort det klart at han ønsker å forlate Real Madrid.

Det skal uansett veldig mye til for at 32-åringen får det slik han, tilsynelatende, ønsker. Viasats La Liga-ekspert, Petter Veland, tror fort saken er en helt annen.

- Jeg tror først og fremst at det kan være et PR-stunt. Det kan være han vil ha vekk fokuset på de 14,7 millioner euroene han skylder og skattesnusket. Dette er jo en strategi flere har brukt, sier Veland til Nettavisen.

- Havner man på forsiden for en årsak man ikke liker, må man havne på forsida igjen for en annen årsak som tar vekk fokuset fra det negative.

USIKKER: La Liga-ekspert Petter Veland tror det skal mye til for at Cristiano Ronaldo forlater Real Madrid denne sommeren.

Presidentens tale



Mandag var Florentino Pérez på besøk hos radiokanalen Onda Cero der han forsvarte sin superstjerne. Grunnen til hvorfor dette skal ha tatt så lang tid, hvilket Ronaldo ikke skal ha vært fornøyd med, er at Pérez var i en prosess der han jobbet med å bli gjenvalgt som Real Madrid-president.

Nå er det klart at 70-åringen fortsetter i jobben, og dermed begynner sjarmoffensiven mot Ronaldo.

- Pérez gikk etter læreboka, og fulgte god PRs ABC. Han sier tingene han bør, og tilsynelatende må si for å prøve å holde Cristiano Ronaldo fornøyd. Dette er en jungel, fordi man ikke helt vet hva man skal tro, men det som virker sikkert er at Cristiano Ronaldo er misfornøyd, sier Veland.

Han mener det virker som det først og fremst er Spania, og spanske skattemyndigheter, Ronaldo er misfornøyd med, men sier også at mangelen på støtte fra egen klubb kan være en faktor.

- Pérez’ uttalelser kom på mange måter på riktig tidspunkt, selv om Ronaldo kanskje hardde sett at dette kom mye tidligere, og kanskje før skatteproblemet ble kjent, sier Veland.

Ryktene om en overgang har selvfølgelig skutt i taket, og klubber som Manchester United og Paris Saint-Germain skal allerede ha varslet sin interesse.

Ville bort i 2013



Men skulle Ronaldo forsvinne fra Spania, så tror ikke Veland at det er gitt at hans skatteproblemer forsvinner med det første. Selv minnes Veland en sak i 2013 også.

- Vi må huske at Ronaldo visstnok ville bort for fire år siden også, da var han trist og lei seg. Det endte i ny kontrakt da han fikk folkene rundt seg og klubben til å forstå problemene hans. Den gangen følte han seg ikke verdsatt nok, og fikk til slutt ting som han ville, sier Veland, som også synes saken bærer preg av andre store saker de siste årene.

- Sergio Ramos brukte tilsynelatende Manchester United som et ledd i kontraktsforhandlinger i 2015, Lionel Messi var ferdig for Argentina da de tapte Copa América-finalen i 2016, Antoine Griezmann skulle til Manchester United. Fellesnevneren for alle disse sakene er at når de har smelt, så blir det en slags massesuggesjon der alle tror at det er sant, og alle leter etter grunner for at det skal skje.

ELSKET: Cristiano Ronaldo hadde en suksessrik periode i Manchester United fra 2003 til 2009.

Selv om han tror en overgang er usannsynlig, så utelukker ikke La Liga-eksperten at muligheten er tilstede. Skulle det bli noe av, kan tallene få et historisk sus over seg.

Paul Pogba ble nemlig verdens dyreste fotballspiller da han forlot Juventus til fordel for Manchester United sist sommer. Han skal ha kostet 105 millioner euro (rundt 995 millioner kroner). Veland tror Ronaldo kan knuse den rekorden.

- Vi snakker garantert en verdensrekord hva angår overgangssum hvis han skal bort, sier Veland, som påpeker at til tross for at Ronaldo er 32 år så har han vist en unik kvalitet de siste årene, og sitter på en kontrakt til 2021.

Klubben det snakkes aller mest om er Manchester United. Ronaldo forlot nettopp United til fordel for Real Madrid i 2008. Den gangen var den overgangen den dyreste i historien.

200 millioner euro



EL JEFE: Florentino Pérez er ikke redd for en tøff forhandling.

Og selv om United er en av få klubber i verden som kan ha økonomien til å få på plass portugiseren, så er Veland usikker på om det ville være en smart overgang.

- I en ideell verden så ønsker Manchester United å få Cristiano Ronaldo tilbake på Old Trafford. Både på grunn av han som spiller, men også grunnet markedsverdien hans. I tillegg er han selvfølgelig en stor helt blant alle som er der. Men om vi ser på det økonomiske; er det lurt? spør Veland

- De må bruke hundretalls millioner på å hente han, han skal lønnes og her ville de bundet seg opp på lang sikt med enorme utgifter.

Skulle Uniteds interesse vise seg å være seriøs vil de møte en formidabel foretningsmann i Florentino Pérez.

- Pérez vil nok henvise til utkjøpsklausulen på én milliard euro, men i en forhandling vil han neppe gå under 200 millioner euro, tror jeg. Da snakker vi en totalpakke der man har bonuser inkludert i disse 200 millionene, sier Veland.

- Overgangssummen som ligger i bunnen vil bli verdensrekord, det er jeg helt overbevist om.